Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da sandık görevlileri eğitim programına katıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Haziran 2023 seçimlerine hazırlık için sandık görevlileri eğitim programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sandıkları birer birer patlatacağız dünyaya Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını dünyaya haykıracağız" dedi.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere dün Diyarbakır'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Haziran 2023 seçimlerine hazırlık için sandık görevlileri eğitim programlarına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde başlayan birinci grup sandık görevlileri eğitim programına, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Partili teşkilat mensupları katıldı.

"Diyarbakır kadınıyla ve genciyle çok özel ve çok müstesna bir şehirdir"

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okuması sonrası eğitim programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın yerinin gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Diyarbakır şehrimiz bir medeniyet sembolüdür. Tarihiyle, sahip olmuş olduğu birikimiyle ve çok kıymetli insanıyla gençleriyle, kadınlarıyla Diyarbakır çok özel ve çok müstesna bir şehirdir. Almış olduğumuz kararlar, sporu her alanda ve gençlikle ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak derecede önümüzdeki süreci 2023 vizyonumuzu, 2053 vizyonumuzu ve 2071 hedeflerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Diyarbakır'a öncü misyonunu her zaman gibi ortaya koyacak derecede bereketli kararlar oldu ve şimdiden tüm Diyarbakır için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Sandıkları birer birer patlatacağız"

726 günlük süreçte bu teşkilatın her bir mensubu, her bir neferi kendileri için öncü ve kıymetli olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bizden ümidi olan tüm insanlığa karşı gece gündüz demeden, dur durak bilmeden ve hiçbir engeli tanımadan çalışmayı, kaydetmeyi, gayret göstermeyi bir görev bir sorumluluk biliyoruz. Bahse konu misyon ve sorumluluk her an çalışmayı iki anı bizlere eşit kılmamayı öğütlüyor. Çıtayı her gün yukarı taşıyacağız, her gün daha ilerisini gerçekleştireceğiz ve bizim farkımız budur. Birileri üretmeden lafla peynir gemisi yürütmeye çalışacaklar ama biz üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız. Biz biliyoruz ki insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. 726 günlük süreçte bu teşkilatın her bir mensubu, her bir neferi bizim için öncüdür, kıymetlidir ve geldiğimiz bu aşamada 19 yıllık süreçte bu davanın tüm mensupları alın teriyle, gayretiyle, özverisiyle kadınların yeri ayrıdır, gençlerin yeri ayrıdır. Apayrı bir semboldür her birinin ortaya koymuş olduğu gayret eşi benzeri yoktur bu anlamda o yüzden tüm teşkilatımızla ve bu aziz teşkilatın değerli kadınlarıyla eşinden, işinden tüm imkanlarından vazgeçip onları bir kenara koyup davasının peşinden koşan kadınlarıyla, her alanda önce çıkan ve öncü olan gençleriyle gurur duyuyoruz, gurur duymaya da devam edeceğiz. Sandık görevlilerimizin eğitim süreci, ben teşkilatımızın başkanını tebrik ediyorum. Bu amaçla sandıkları birer birer patlatacağız tüm Dünyaya Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını, Diyarbakır'ın kalkınma yolundaki güçlü mesajını, adalet yolundaki evrensel mesajını haykıracağız ve hep birlikte haykıracağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki farklı programı olduğu için salondan ayrılırken, 2023 seçimlerine hazırlık için sandık görevlileri eğitim programları kaldığı yerden devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı