Bakan Kasapoğlu: "Din düşmanlığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'daki camiye yapılan operasyonla ilgili olarak, din düşmanlarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez Selçuklu ilçesinde yapılacak olan Olimpik yüzme havuzu temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Mehmet Kasapoğlu, Konya'nın hoşgörü, kardeşlik, sevgi, dostluk, alın teri ve emeğin sembolü olduğunu söyledi.

"Din düşmanlığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Almanya'daki cami saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve gelirken sosyal medyadan fotoğraf paylaştığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bir tarafta Mevlana'nın o sembol mekanı, tüm dünyanın bildiği, hoşgörüyü evrensel bir mesaj olarak haykıran o mekan, bir tarafta da Almanya'daki Mevlana Camisi, oradaki polisler, operasyon. Birbirine çok zıt gösterge. Birilerinin orta çağın hayaline gitme hayalinin depreştiğini, karanlık rüyalarının hep gündemlerinde olduğu ve din düşmanlığının ve buna yönelik beslenme algılarının devam ettikleri görülüyor. Ama bizler bugün Konya'dan Mevlana'nın da ifade ettiği gibi 'Biz bu toprağa sevgiden başka bir şey ekmeyiz'. Biz onlara inat inşallah hep birlikte sevgiyi, merhameti, barışı haykıracağız ve bu yolda bir ve beraber olarak yürümeye devam edeceğiz. Aydınlığa yürüyeceğiz ve birilerine inat yine hep birlikte din düşmanlığıyla ayrımcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Hedefimiz, hizmet standartlarımızı kalitesini her daim yukarılara taşımak"

Konya'nın 2021 İslami Dayanışma Oyunları'na her zamankinden daha güzel bir şekilde güzide bir organizasyonla ev sahipliği yapacağını belirten Bakan Kasapoğlu, "Farklı branşlarda farklı yerlerden gelen sporcuları en iyi şekilde ağırlanacak. Ülkemizi her notada sağlığı, eğitimi, ekonomisi, sanayisi, sporu, ulaştırması ve altyapısıyla her alanda zirveye oynuyor. Cumhurbaşkanımızın çizdiği engin vizyon ve güçlü liderliğiyle gelinen durum bu zirveye oynayışın hiçbir zaman durmayacağını da bizlere gösteriyor. Durmadan, usanmadan, yorulmadan, hiçbir engele aldırış etmeden, operasyonlara prim vermeden bu birlik tablosuyla, bu kardeşlik iklimiyle inşallah yarınlara yürüyeceğiz. Hedefimiz, her şeyin en güzeline layık olan insanımızı, hizmet standartlarımızı kalitesini her daim yukarılara taşımak. Bugün Konya'da gerçekleştireceğimiz spor yatırımlarından bir tanesinin temelini hep birlikte atacağız" ifadelerini kullandı.

"Spor Konya için çok önemli bir kavram"

Hep birlikte gençlerin, sporcuların ve vatandaşların spora erişimini sağlayacaklarını kaydeden Kasapoğlu, "En büyük ümidimiz, umudumuz, varlığımız gençlerimizin yanında olmaya, yurtlarla gençlik merkezleriyle her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Birileri gençleri istismar etmek için çalışacaklar, çeşitli tuzaklar kuracaklar, kandırmaya çalışacaklar ama biz bir gencimizi dahi onların tuzağına kaptırmamak için var gücümüzle çalışacağız. Spor Konya için çok önemli bir kavram. Ama biz inşallah Konya'yı gerçekleştireceğimiz tesislerle sporda her ulusal anlamda bir şehir olarak daha yukarıya taşıyacağımız gibi hem de uluslararası noktada bir spor turizmi destinasyonu olması açısından da inşallah çok ama çok daha yukarılara taşıyacağız. Zira bugün İslami Dayanışma Oyunları'nda önemli merkezlerden biri olacak olimpik yüzme havuzumuzun temelini atıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ilk bisiklet sembolü olacak veledromun temelini atacağız" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz de yarınların şampiyonlarını daha güçlü şekilde yetiştirmek"

Aynı bölgede atletizm pisti, jimnastik salonunun da temelini atacaklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bunların her biri sembol tesisler olacak. İnşallah sadece Konyamıza ve ülkemize değil dünyanın 4 bir tarafından gelecek sporculara en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Spordaki çizgimiz müsabakaları en güzel şekilde gerçekleştirmek. Türkiye bu son 18 yılda hem tesisleşmede hem organizasyonlarda en güçlü şekilde ispat etti ancak bizim diğer bir hedefimiz de yarınların şampiyonlarını daha güçlü şekilde yetiştirmek. Yüzmesi, basketbolu, voleybolu, futboluyla her alansa sporcularımızı daha güçlü yetiştireceğiz. Yarınların yıldızlarını, olimpiyat şampiyonlarını Türkiye'nin 4 bir yanından çıkaracağımız gibi Konyamızda yetişecek gençlerimiz bizim göğsümüzü kabartacaklar. Ayyıldızlı şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracaklar" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı