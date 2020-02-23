Bakan Kasapoğlu, derbiyi başkanlarla izledi

23.02.2020 20:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:40

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte izledi.

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribünden takip etti. Kasapoğlu mücadeleyi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yan yana izledi.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA