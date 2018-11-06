Bakan Kasapoğlu: Derbide Yaşananları Kınıyorum

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki olayları kınayarak, "Spor barış için var olan bir dil. Cuma günkü yaşanan olayı üzücü buluyorum, yakıştıramıyoruz. Şiddeti el birliğiyle zihinlerde çözmemiz gerekiyor. Cuma günkü olayları kınıyorum. Takipçisi olacağız. Hiçbir kulübe sporcumuza yurttaşımıza ayrımcılık yapılmasına ne göz yumar, ne bunu tasvip ederiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları cevapladı. Bakan Kasapoğlu, yaklaşık 450 bin öğrencinin burs aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her yıl 150 bin öğrencimiz burs alma hakkı kazanıyor. Gençlerimiz için hiçbir konuda fedakarlıktan çekinmeyiz. Gerekirse enflasyon oranı üzerinde yaparız. Gençlik hepimizin meselesi. Sadece bakanlığımızın meselesi değil. Sorgusuz sualsiz itaat eden değil neyin mücadelesini verdiğini bunun için her türlü donanıma sahip bir gençlik arzu ediyoruz. Ortak akılla katkı vereceğiz gençlerimize. Genç nüfusumuz Avrupa'nın en fazla genç nüfusu. Sporla ilgili olarak sporun tabana yayılması noktasında tesisler inşa edildi. Olmayan yerlerde varsa eksikleri hızla tamamlayacağız. Bunların kullanımına yönelik spor bilincine yönelik başta milletvekillerimizin spor yapmasına yönelik projelerimiz olacak. Bir spor seferberliği başlatmakla birlikte yetenek taraması önemli bir başlangıç. Bunun neticesinde yetenekli gençlerimizi elit sporcular olarak yönlendireceğiz, yetiştireceğiz. Her gence yüzme öğretme noktasında çalışmamız var. Şırnak, Hakkari, Güneydoğu ve Doğu'da çok güzel tesislerimiz var. Bunları daha yoğun kullanma noktasında 24 saati aşmaya da hazırız"

'GENÇLERİMİZ İÇİN HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYIZ. YURT ÜCRETİNE BİLE ZAM YAPMADIK BU SENE'

Yurtların 3-4 kişilik odalardan oluştuğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Mardin'deki yurdun 12 kişilik olduğundan bahsedildi. Çamaşırhanesi, yatakhaneler burada. 3-4 kişilik olmak üzere çok güzel standartlarda. Hijyen açısından sorun varsa çözelim. Yurtlarımızın kalitesine güvenliğine güveniyoruz. Mardin'de KYK'ya dair 4 yurtta 2 bin 844 yatak var. Karşılama oranı yüzde 89. Tamamı 3 ya da 4 kişilik odalarda. Atatürk'e yer verilmiyor deniyor. Söz konusu olamaz. 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılını Samsun'da kutlamaya yönelik çok güzel bir çalışmayı başlattık. Kız futbol takımını destekleyeceğiz. İşsizlik konusunda bakanlığımızda bir birim oluşturuyoruz. Bu sorunları çözme noktası KOSGEB, üniversiteler, MEB, STK ile çalışma halinde olacağımız bu ofisi yakında açacağız. Genç işsizlik önemli bir konu. Bu konuda üzerimize düşen misyonu en yakın zamanda ifa edeceğiz. Öğrenim kredisi alan öğrencilerden 2 yıl sürede geri ödeme istemiyoruz. 2 yıl içinde herhangi bir işe girmemişse işe girene kadar ödeme zorunluluğu yok. Gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız. Yurt ücretine bile zam yapmadık bu sene" diye konuştu.

'ARENA İSMİNİ BİZ VERMİYORUZ, KULÜP VERİYOR'

Yasa dışı bahis konusuna ilişkin de konuşan Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahis noktasındaki konuyu özel sektör aracılığıyla devlet yapıyor. 18 yaşından küçüklerin bahis oynamamaları noktasında hassas kurallarımız var. Eğer böyle bir şey tespit edersek o bayiyi kapatıyoruz. Okullara yakın bölgelerde iddia bayileri var dediniz. 5 yıl önce 250 metre mesafede olması noktasında çalışma başlattık. Bizim için kutsallık alın teri emektir. Emeği önemsiyoruz. Bununla ilgili kaynakların teröre uyuşturucuya gitmemesi için artırdık oranları. Uyuşturucuya teröre giden kaynağı kesmiş bulunuyoruz. FETÖ yurtları Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkisinde. 80'i sadece bakanlığımıza tahsis edilmiş durumda. Sporda başarı istenilen düzeyde değil ama bunun için çalışmalarımız devam edecek. Erzurum'daki atlama kuleleriyle ilgili şirket sorulmuştu. O şirket yasaklanmış durumda. Şirketle ilgili yürütülen adli süreç devam ediyor. Arena ismini biz vermiyoruz, kulüp veriyor. Türkçe bulalım o zaman. Spor meydanı diyelim."

'YENİ GİRİŞİMLERİMİZ İLE UYUŞTURUCU BELASINI SİZLERİN KATKILARIYLA YENECEĞİZ'

Sporda şiddetin yaşanmasını üzücü bulduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Uyuşturucu ve bağımlılık çok önemli, ilgili operasyonları bakanlık takip ediyor. Yeni girişimlerimiz ile uyuşturucu belasını sizlerin katkılarıyla yeneceğiz. Sporun nefret suçlarına yol açması üzücü. Spor barış için var olan bir dil. Cuma günkü yaşanan olayı üzücü buluyorum, yakıştıramıyoruz. Şiddeti el birliğiyle zihinlerde çözmemiz gerekiyor. Cuma günkü olayları kınıyorum. Takipçisi olacağız. Hiçbir kulübe sporcumuza yurttaşımıza ayrımcılık yapılmasına ne göz yumar, ne bunu tasvip ederiz. Ampüte Milli Takımımızın başarısını şampiyonluk olarak algılıyorum. Hepsini tebrik ediyoruz. Ödeneklerde eksiltme diye bir şey söz konusu değil. Hiçbir finansal sıkıntımız yok. İmkanlarımız konuşmamın başında ifade ettiğim gibi bu ülkenin çocuklarına" dedi. - Ankara