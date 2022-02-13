Bakan Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sınavı'na katılan gençleri ziyaret etti

ANKARA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavının yapıldığı Ankara'da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin heyecanına ortak olan Bakan Kasapoğlu, "Burada güçlü bir işbirliği var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak paydaşlarımızla beraber gençlerimizi teknolojiyi üretme noktasında onların önünü açmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlerin, teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin üçüncü faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavları bu hafta sonu 27 il ve 38 merkezde yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uygulama sınavlarının yapıldığı illerden bir olan Ankara'da gençleri ziyaret ederek onların heyecanına ortak oldu. Bakan Kasapoğlu, Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu ve Ufuktepe Gençlik Merkezi'ndeki 3. faz sınavlarının yapıldığı salonlarını gezdi, gençlerle sohbet ederek başarı diledi.

"Deneyap Atölyesinde gençlerimizi yarınlara daha güçlü hazırlayacağız"

Gençlerin aileleri ile de bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, gençleri yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak için gayret ettiklerini belirterek, "Gençlik Merkezlerimizin sayısı 400'e yaklaştı, en yakın sürede 400'üncü Gençlik Merkezimizi açacağız. 300'e yakın Genç Ofis, 400 Gençlik Merkezi hakikatten tüm gençlerimizi kucaklayan, onları her alanda kültürden sanata, sanattan spora, bilime kadar her alanda geliştiren, destekleyen, teşvik eden ve 7/24 gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin hizmetinde olan yatırımlarımız, çalışmalarımız. Bu çerçevede Deneyap Atölyeleri, Gençlik Merkezlerimizin önemli çalışma alanlarından biri. Yaklaşık 55 ilimizde 66 Deneyap Atölyesi'yle gençlerimize robotikten kodlamaya, yazılıma, hava ve uzay teknolojilerine, malzeme birimine ve siber güvenliğe kadar 11 ayrı alanda eğitim veriyoruz. 3 yıl boyunca adeta bir okul bitirir gibi hem ortaokul öğrencilerimizin hem ilkokul öğrencilerimizin eğitim aldığı bir süreç. Bu sürece dahil olmak bir eleme sürecini gerektiriyor. Hem teori hem uygulama sınavı gerçekleşiyor. 80 bine yakın öğrencimiz teorik sınav aldılar geçtiğimiz günlerde, onlardan uygulama sınavı hak kazanan 15 bin öğrencimiz de 2 günlük bir süreçte uygulama sınavlarını gerçekleştiriyoruz. Bu sınav çerçevesinde de 66 Deneyap Atölyesi'nde gençlerimizi daha güçlü yarınlara hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

"Burada bir işbirliği var, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum"

Bakan Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın katkıları hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Burada bir işbirliği var. Ben tüm paydaşlarımıza bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizi her alanda olduğu gibi teknolojiyi üretme noktasında, onları teknolojinin öncüleri yapma noktasında desteklerimiz, çalışmalarımız, yeni projelerimiz devam edecek. Ben özellikle buradaki gençlerimizin bugün Ankara sınavına onların heyecanına ortak olmak için katıldım. 27 ilde devam ediyor sınavlar ve tüm gençlere başarılar diliyorum. Aileleri tebrik ediyorum, bu konudaki bilinçleri ve bizzat ellerinden tutup bu anlamdaki yönlendirmeleri nedeniyle biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak paydaşlarımızla beraber onların önünü açmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor