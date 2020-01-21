Bakan Kasapoğlu'dan Taha Akgül'e geçmiş olsun ziyareti

21.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:20

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Takım kampında antrenman sırasında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan Milli Güreşçi Taha Akgül'ü evinde ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonucu sol omuzundan ameliyat olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Taha Akgül'ün son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Akgül'ün sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Taha kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak, minderdeki yerini alacak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA