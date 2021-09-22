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Bakan Kasapoğlu'dan paralimpikçilere teşekkür mektubu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bakan Kasapoğlu'dan paralimpikçilere teşekkür mektubu

Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi başarıyla temsil eden Denizlili Okçu Murat Turan ile Golbol Milli Sporcusu Şeyda Nur Kaplan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen teşekkür mektubunu İl Müdürü Ahmet İbanoğlu sporculara takdim etti.

TOKYO (İHA) - Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi başarıyla temsil eden Denizlili Okçu Murat Turan ile Golbol Milli Sporcusu Şeyda Nur Kaplan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen teşekkür mektubunu İl Müdürü Ahmet İbanoğlu sporculara takdim etti.

Tokyo Olimpiyatları geride kalırken Türkiye, hem olimpik hem de paralimpik oyunlarda toplam madalya sayısı bakımından tarihinin en başarılı organizasyonuna imza attı. Milli Takımlarda Denizli'den beş sporcu olimpiyatlarda ülkemizi temsil etti. O sporculardan Murat Turan ve Şeydanur Kaplan, Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından olimpik ve paralimpik sporculara gönderilen teşekkür mektubunu, İl Müdürü Ahmet İbanoğlu her iki sporcuya takdim etti.

Makaralı Yay Okçulukta Olimpiyat Beşincisi olan Milli Sporcu Murat Turan, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazanmak için çok çalıştığını, son 16 turu çeyrek final sonunda beşinci olarak yarışmaları tamamladığını belirtti. İlk spora başladığı günlere değinen milli okçu, yıllar önce bir gün olimpiyatlara katılacağına olan inancının bugün gerçek olduğunu, şimdi yılmadan yeni hedefler için aynı inançla çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Üst üste iki olimpiyatta şampiyon olarak müthiş bir başarıya imza atan Goalball Milli Takımının Denizlili Milli sporcusu Şeyda Nur Kaplan, Pamukkale Üniversitesinde yeni dönemle birlikte eğitimine başladı. Kasım ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası için Ekim ayında kampa gireceklerini kaydeden Kaplan, bireysel çalışmalarına devam ettiğini söyledi. PTT tarafından Golbol Milli Takımı için basılan hatıra pulu Milli Sporcu Şeyda Nur Kaplan'a verildi. - DENİZLİ

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Haber: Bakan Kasapoğlu'dan paralimpikçilere teşekkür mektubu - Haberler Spor
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