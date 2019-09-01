Bakan Kasapoğlu'dan İstanbul'da bisiklet turu

01.09.2019 15:22

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu İstanbul'da Küçükyalı sahil yolunda bisiklet sürdü. Bakan Kasapoğlu'na bisikletseverler de eşlik etti.



Her fırsatta sporun yaşam biçimi haline getirilmesinin önemine vurgulayan ve bu anlamda örnek olmaya gayret gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da sahil yolunda bisiklet sürdü.



Bakan Kasapoğlu'nun bisiklet turuna daha önce radyo programında bisiklet sürmek için sözleştikleri ünlü radyocu Adem Metan ile yaklaşık 40 bisikletsever eşlik etti.



Yol boyu bisikletçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu'na vatandaşların ilgisi yoğun oldu.



Maltepe Velodrom pistinde de tur atan Bakan Kasapoğlu, Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği Zafer Kupası final yarışmasını da ziyaret etti.



Bisiklet turunun ardından gençlerle çay içerek sohbet eden Bakan Kasapoğlu, onların spora dair görüşlerini dinledi.



Bakan Kasapoğlu Pendikli gençleri de sevindirdi. Gençlere bisiklet, kitap ve satranç takımı hediye eden Bakan Kasapoğlu sporun insan yaşamındaki önemini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA