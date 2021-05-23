Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Bakan Kasapoğlu'nun alandaki gençlerle konuşması Halk oyunları gösterisi Hatıra fotoğraf çekimi Bakan Kasapoğlu'nun müsabakaları izlemesi Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi Bakan Kasapoğlu'nun şal şapik atölyesini...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Bakan Kasapoğlu'nun alandaki gençlerle konuşması
Halk oyunları gösterisi
Hatıra fotoğraf çekimi
Bakan Kasapoğlu'nun müsabakaları izlemesi
Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi
Bakan Kasapoğlu'nun şal şapik atölyesini gezmesi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi
ŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın finalini izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan