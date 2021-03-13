Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var

13.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:59
Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var

Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (3)TAVŞANLI'DA GENÇLİK MERKEZİ AÇTIGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni yapılan spor tesislerinin açılışını yaptı.

Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (3)

TAVŞANLI'DA GENÇLİK MERKEZİ AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni yapılan spor tesislerinin açılışını yaptı. Tavşanlı Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezimiz açıldı. Tabi ki bu Gençlik Merkezimiz gençlerimizin evi, yuvası. 724 sizlerin burayı kullanması hem de en iyi şekilde kullanmasını arzu ediyoruz. Tüm tesislerimizde olduğu gibi. Özellikle altını çizmek istiyorum, buraları ne kadar dolu dolu kullanırsanız biz de o kadar mutlu oluruz. Sizleri yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Özellikle ailelerden annelerden babalardan istirhamım onlar da gençlerimizle birlikte gelsinler, onlar da buraları sahiplensinler. Bu tesisleri kullanan gençlerle birlikte çıtasını da kalitesini de yukarılara taşıyalım? dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik Merkezi'nin açılışı yapılırken, Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı spor salonunu ziyareti sonrası bir gencin, 'Hangi takımı tutuyorsunuz' sorusuna ise 'milli takımı' cevabı verdi. Kasapoğlu, ziyaretleri sırasında gençlerle sohbet ederek kitap ve satranç takımı hediye etti. Açılış programlarının ardından ilçede esnaf ziyareti yapan Bakan Kasapoğlu, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var
Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 21:02:11. #1.15#
title