Bakan Kasapoğlu, Çankırı'da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatını inceledi
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Bakan Kasapoğlu, Çankırı'da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatını inceledi

Bakan Kasapoğlu, Çankırı'da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatını inceledi
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Kastamonu'daki programlarının ardından Çankırı'ya geldi.

İstasyon Kavşağı mevkisindeki Çankırı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatına geçen Kasapoğlu, burada Vali Abdullah Ayaz, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak tarafından karşılandı.

İnşaat hakkında bilgi alan Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankırı'nın hem ilçe ve köylerinde hem de şehir merkezinde birçok spor yatırımı bulunduğunu söyledi.

Yapımı devam eden havuzun da bunlardan biri olduğunu belirten Kasapoğlu, "Hızlı bir şekilde ilerlediğini gördük. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle Çankırı inşallah öncü illerden biri olarak. Havuz da inşallah büyük bir katkı sağlayacak." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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