Bakan Kasapoğlu: "Çalıştayda kulüplerimiz ve federasyonlarımızın sorunlarına çözüm arayacağız"

11.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:58

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ayrıntılarıyla ele alınacağını belirterek, "Spor kulüpleri ve federasyonlarımızın yapısal sorunları ve gelecek stratejilerini 5 gün boyunca tartışacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, 13-17 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek çalıştayda spor kulüpleri ve federasyonların yapısal sorunları ve gelecek stratejilerini ele alacaklarını bildirdi.

Özellikle futbol kulüplerinin, Almanya, Fransa, İngiltere gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini ve Avrupa kulüplerinin planlı kalkınma programları uygulayarak geliştiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim de bu programları uygulamamız gerekiyor. Ülkemizde kulüp yapıları, Avrupa hatta dünyada eşine pak az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. Dernek, anonim şirket, dernek-anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu, yasal anlamda sorunları beraberinde getiriyor. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda, bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız."

İlk iki gün futbol tartışılacak

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ilk iki gününde Türk futboluna dair sunumlar yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek oturumlarda, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.

Organizasyonun ilk iki gününde "Türk Sporunda Gelecek Stratejileri", "Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ve "Türk Futbolunda Marka Yönetimi" başlıkları görüşülecek.

Çalıştayın üçüncü gününde ise spor kulüplerinin hukuki sorunları ve çözüm önerileri ortak oturumda değerlendirilecek.

Federasyon başkanları, paralimpik, olimpik, deaflimpik branşlarda sporcu yetiştiren kulüplerin temsilcileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve spor kulübü konfederasyonlarının katılacağı çalıştayın son üç günündeki oturumlarda ise "Türk Sporunda Gelecek Stratejileri", "Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ve "Türk Sporunda Marka Yönetimi" konularında görüşler ifade edilecek.

Kaynak: AA