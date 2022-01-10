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Bakan Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nde haber sundu

Bakan Kasapoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nde haber sundu
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu.

Bakan Kasapoğlu, TRT Spor'da yayımlanan haber bülteni için ekran karşısına geçti. Geçtiğimiz yıllarda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mikrofonu eline alarak sahaya inen Kasapoğlu, bu kez TRT stüdyolarına girerek haber bülteni sundu.

İzleyicilere sürpriz yapan Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü TRT ekranlarından kutladı.

Vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması noktasında basının çok önemli bir görevi olduğunu belirten Kasapoğlu, "Çağımızın gelişen teknoloji ortamında, haberlerin yayılma hızı arttıkça gerçekliği teyit edilmiş bilgi, her zamankinden çok daha değerli hale geldi. Özellikle yaşanan bu küresel salgın döneminde, görevlerini son derece fedakar bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum." diye konuştu.

"Canlı yayında haber sunmak zor bir deneyimmiş"

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait "Sokaktan Spora" projesi ile ilgili haberi sunan Bakan Kasapoğlu, yayının sonunda bülteni Buket Sevinç'e bırakarak şunları söyledi:

"Biz görevimiz gereği sıklıkla halkımıza hitap ediyor, toplantılarda konuşuyoruz. Ama canlı yayında haber sunmak çok farklı ve zor bir deneyimmiş. Her işi ehline bırakmak gerekir. Buradan tüm basın çalışanlarımızın bu özel gününü tekrar kutluyor ve bültenin bundan sonrası için sözü işin ehli Buket Sevinç hanıma bırakıyorum."

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AA / Halil İbrahim Avşar - Son Dakika Haberleri

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