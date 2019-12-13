Bakan Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nu kazanan milli atletleri ağırladı

13.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:14

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak olan Büyük Atatürk Koşusu'nda geçmiş yıllarda derece elde eden milli atletleri ağırladı.



Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle koşulacak olan Büyük Atatürk Koşusu'nda geçmiş yıllarda derece elde eden milli atletler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun misafiri oldu. Bakanlık merkez binadaki kabulde konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılındaki bu büyük koşu çok önemli" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'ye çok önemli başarılar kazandırmış sizlerle ayrı ayrı gurur duyuyoruz"



Türkiye'ye önemli başarılar kazandırmış sporcular ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Atletizm bildiğiniz gibi temel branş. Son yıllarda atletizmde yakaladığımız başarılar bizi çok sevindirdi. Başarı yolculuğunda ülkemizi gururlandıran tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Büyüklerimiz olmasaydı başaramazdık. Tüm gençlerimize büyüklerimizle olan irtibatın, diyaloğun çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim" diye konuştu.



"Atletizmde ülkemiz başarıyla temsil ediliyor"



Atletizmdeki başarıların her geçen gün arttığını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu başarılarda herkesin payı olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz spor noktasında büyük bir açılımı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın spordan gelen bir lider olması, sporda son 18 yılda çok ileri noktalara taşıdı. Bugün atletizmde ülkemiz başarıyla temsil ediliyor. Bu noktalara kolay gelinmediğinin farkındayız. Başarıya giden bu yolda bir olduğunuzun altını çizmek istiyorum. Atletizme ilginin her geçen gün artması bizim için çok sevindirici" açıklamasında bulundu.



"Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda sporcularımıza üstün başarılar diliyorum"



Son dönemdeki şampiyonalarda alınan başarıları hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bugün adeta yıldızlar karmasıyla beraberiz. Buradaki Türkiye tablosunu görmek çok önemli. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda sporcularımıza üstün başarılar diliyorum. Sizler pistte koşarken 81 milyonun yüreği sizlerle atıyor. Sizler şanlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edecek ve gururlandıracaksınız. Bütün bu süreci olimpiyat madalyalarıyla taçlandıracağız. Buna yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Büyük Atatürk Koşusu'nun 27 Aralık'ta koşulacağını da hatırlatan Kasapoğlu, "Ankara milli mücadelenin karargah şehriydi. Mili iradenin Ankara'da vücut bulması ayrıca önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılındaki bu büyük koşu çok önemli" diyerek sözlerini tamamladı.



Konuşmanın ardından dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Bakan Kasapoğlu'na imzalı milli takım forması hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA