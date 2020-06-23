HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bakan Kasapoğlu: "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız"

- Bakan Kasapoğlu: "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için imzalanan protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız" dedi.

23.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:51

- Bakan Kasapoğlu: "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için imzalanan protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti ve Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imzaladı. Törende konuşan Kasapoğlu, korona virüs nedeniyle insanlığın önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkiye olarak bu mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yönetmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Korona virüs sürecinde bazı konuları kısa süreliğine de olsa ertelediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Geçen hafta başlatmış olduğumuz protokollerimizin devamına bugün Sinop'la devam ediyoruz. Bu süreçte ülkemiz, her alanda olan güçlü alt yapısını tüm dünyaya ispatlamış oldu. Yurtlarımız karantina sürecinde önemli bir misyon ifa ettiler. Durmak yok yola devam anlayışımıza bugünkü protokolümüzle birlikte Sinop'umuz için de devam ediyoruz. Sağlıkta, kültürde, sanatta, sanayide, ekonomide, ulaşımda, eğitimde, tarımda nasıl devasa hamleleri gerçekleştirdiysek, gençlik ve sporla ilgili yatırımlarımızı inşallah daha güçlü bir şekilde sizlerle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kasapoğlu, "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız. Bu yatırımları sizlere kısaca özetlemek istiyorum. Tüm Sinop'u kucaklayacak şekilde bu yatırımlarımızı imzaya dökeceğiz. Bugün inşallah 2 adet yarı olimpik havuzumuz, 1 adet spor salonumuz, sentetik yüzeyli sahamıza gerçekleştireceğimiz tesislerimiz, soyunma odaları, tribünlerimiz ve üstünün kapatılması gereken alanlar, 8 adet sentetik saha, yine 2 adet kapalı sentetik saha, basketbol sahalarımız, yürüyüş alanlarımız ve yine bakım onarımı gerektiren çalışmalara devam edeceğiz. Biz, inşa eden, geliştiren, üreten bir zihniyetin temsilcileriyiz. Omuz omuza bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: 'Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Spor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Spor
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Spor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum Spor
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Spor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Spor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Safiye Soyman İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Serdar Aziz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu: "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 22:06:36. #1.14#
title