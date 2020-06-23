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Bakan Kasapoğlu: "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için imzalanan protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu:
23.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:55

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için imzalanan protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti ve Sinop'ta yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imzaladı. Törende konuşan Kasapoğlu, korona virüs nedeniyle insanlığın önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkiye olarak bu mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yönetmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Korona virüs sürecinde bazı konuları kısa süreliğine de olsa ertelediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Geçen hafta başlatmış olduğumuz protokollerimizin devamına bugün Sinop'la devam ediyoruz. Bu süreçte ülkemiz, her alanda olan güçlü alt yapısını tüm dünyaya ispatlamış oldu. Yurtlarımız karantina sürecinde önemli bir misyon ifa ettiler. Durmak yok yola devam anlayışımıza bugünkü protokolümüzle birlikte Sinop'umuz için de devam ediyoruz. Sağlıkta, kültürde, sanatta, sanayide, ekonomide, ulaşımda, eğitimde, tarımda nasıl devasa hamleleri gerçekleştirdiysek, gençlik ve sporla ilgili yatırımlarımızı inşallah daha güçlü bir şekilde sizlerle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kasapoğlu, "Bugün Sinop'umuz için önemli yatırımları imzalayacağız. Bu yatırımları sizlere kısaca özetlemek istiyorum. Tüm Sinop'u kucaklayacak şekilde bu yatırımlarımızı imzaya dökeceğiz. Bugün inşallah 2 adet yarı olimpik havuzumuz, 1 adet spor salonumuz, sentetik yüzeyli sahamıza gerçekleştireceğimiz tesislerimiz, soyunma odaları, tribünlerimiz ve üstünün kapatılması gereken alanlar, 8 adet sentetik saha, yine 2 adet kapalı sentetik saha, basketbol sahalarımız, yürüyüş alanlarımız ve yine bakım onarımı gerektiren çalışmalara devam edeceğiz. Biz, inşa eden, geliştiren, üreten bir zihniyetin temsilcileriyiz. Omuz omuza bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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