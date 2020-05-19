Bakan Kasapoğlu: "Bugün İstiklal Marşımız statlarımızdan yükseldi" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye genelindeki stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarında İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye genelindeki stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarında İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün İstiklal Marşımız statlarımızdan yükseldi" dedi. Kaynak: İHA