Bakan Kasapoğlu: "Bu Süreçten güçlenerek, daha yüksek bir hedefle çıkacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almış milli sporcularla video konferans yoluyla görüştü. Bakan Kasapoğlu, sporcularla koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Görüşmede açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını kaydederek, "İnşallah spor camiamız olarak bu süreçten de güçlenerek, daha yüksek bir hedefle, daha yüksek bir inançla çıkacağız" dedi.

"En az kayıpla atlatacağımızı görüyoruz"

Tüm dünyanın salgın nedeniyle ciddi bir sınavdan geçtiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bu süreci, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz, bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızın güçlü bir dayanışma, birlik ve beraberlik tablosuyla diğer ülkelere göre çok daha başarılı yönetiyoruz. İnşallah en az kayıpla bu süreci atlatacağımızı görüyoruz, buna inanıyoruz. Bakanlık olarak hem gençlerimiz hem de sporu tabana yayma anlayışıyla çıktığımız bu yolda sporun herkesin hayatında bir gündem maddesi olması hasebiyle tüm vatandaşlarımızı kapsayan bir sorumluluk alanımız var" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçten el birliği ile çıkacağımıza inanıyorum"

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm çalışanlara, gerek ülkedeki karantina süreçlerinin yönetilmesinde gerekse de toplumun hareketsiz kalmaması adına sosyal ve sportif anlamda iletişimlerini güçlü tutma yönündeki çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti. Sporun güzel ruhunu birlikte, beraberce ortaya koyacaklarını belirten Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorsunuz 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çalışmamız var. Sağ olun sizler de bu çalışmaya çok güçlü destek verdiniz. Bu desteği yukarılara taşıma noktasında elbette yine sizlerin desteğine ihtiyacımız olacak. Bu süreci, evdeki varlığımızı ailelerimizle sevdiklerimizle olan bu durumu daha verimli, daha mutlu, daha sağlıklı bir şekilde yaşama adına görevlerimizi birlikte ifa edeceğiz. O yüzdendir ki, 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' kampanyamızı yarınlara çok daha güçlü taşıma sorumluluğumuz var. İnşallah gönüllü olarak bu güne kadar sizlerin de güçlü destekleriyle getirdiğimiz, bu kampanyamız daha da ilerleyecek. Bu sürecin sonunda da hareketsizliği daha da azaltmış bir şekilde sporu tabana yayma noktasında bu sürece rağmen bir mesafe kat etmiş bir şekilde bu süreçten el birliğiyle çıkacağımıza inanıyorum."

"Azim ve motivasyonunuz bizi memnun ediyor"

Koronavirüsle mücadelede milli sporcuların moralinin ve inançlarının yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Siz değerli sporcu arkadaşlarımdan edindiğim intiba şudur ki; sizlerin bu noktadaki inancının, motivasyonunun, azminin hiçbir şekilde gerilemediğini, bilakis inancınız, motivasyonunuz, moralinizin güçlü olmasının bizleri memnun kıldığını ifade etmek istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Bu süreç irtifa kaybına sebebiyet vermeyecek"

Milli olimpik sporcuların her fırsatta iftihar vesilesi olduklarını ortaya koyduklarına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Milletimizin bir gurur vesilesi olduğunuzu da hamdolsun yine ortaya koydunuz. Tabi iki 2019 yılında yakaladığımız ivme, her birinizin başarılarıyla duyduğumuz gurur, heyecan, inşallah hız kesmeden devam edecek. Bu süreç Türk sporunda bir irtifa kaybına sebebiyet vermeyecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum, tüm arkadaşlarım da inanıyor. Biliyorum ki sizler de bu inanca ortak oluyorsunuz. Bu sürece inşallah hiçbir sporcumuz, hiç bir takımımız irtifa kaybetmeden son vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Sizlere, her zaman güveniyoruz"

Bakan Kasapoğlu, Bakanlık olarak, güvenlerini hiçbir zaman boşa çıkarmayan milli sporcuların yanında olduklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporculara yönelik, "Sizlere, her zaman güveniyoruz. Sizler de sağ olun, var olun bu güveni ve inancı hiçbir zaman boşa çıkarmadığınız. Bizim başımızı öne eğdirmediniz. Sizlerle buluştuğumuz her an bizler için ayrı bir motivasyon ve enerji kaynağı oluyor. İnşallah bu süreç sona erer ermez sizlerle bir araya geleceğiz. Sizlerden enerji almaya, sizleri dinlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu süreci birlikte atlatacağız"

Milli sporcuları hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na hem de kendilerinin başlattığı "Evde Kal Hareketsiz Kalma" kampanyasına destek olmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerden istirhamım, ciddi anlamda desteklediğiniz 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' kampanyamıza desteğinizin devam etmesi. Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına verdiğiniz destek bizi gururlandırdı. Bu süreçteki desteğin tüm spor camiası olarak devam ettirme adına sizlerden katkı bekliyoruz. Bakanlık olarak her daim yanınızdayız. Her fırsatta ne ihtiyacınız olursa olsun, bir an bile kendinizi yalnız hissetmemenizi, bir an dahi moral ve motivasyonunuzu bozmamanızı istirham ediyorum. Bu zorlu süreçler geçecektir ama bizi bu zor süreçlerde farklı kılan pek çok vaka vardır. Başkalarının çok çok daha büyük sonuçlarla geçirdiği süreçleri Türk milleti olarak biz çok daha güçlü bir şekilde, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi çok daha farklı bir şekilde ortaya koyarak geçiren bir milletiz. Bu anlamda, her alanda olduğu gibi bunda da model olan bir milletiz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Sizlerle iletişimimizi güçlü tutacağız. İrtibatımız devam edecek. Bu süreci daha güçlü atlatmak, spor camiamızdaki eksikliklerin giderilmesi, siz değerli arkadaşlarımızın desteklenmesi için çalışmalarımız devam edecek."

