Bakan Kasapoğlu: "Bu dönemi avantaja çevireceğiz" TRT Spor'un sosyal medya hesabında canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs dönemini avantaja çevireceklerine olan inancı olduğunu söyledi.

TRT Spor'un sosyal medya hesabında canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs dönemini avantaja çevireceklerine olan inancı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor sosyal medya hesabında Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin'in canlı yayın konuğu oldu. Bakan Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finalinin İstanbul'da yapılacağına inandığını belirterek, "Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz" dedi. Süper Lig'in uzun bir aradan sonra yarın yeniden başlayacak olmasından dolayı heyecan duyduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, Covid-19 süreci nedeniyle birçok spor organizasyonun ertelendiğini hatırlatarak, bu dönemi avantaja çevireceklerine olan inancını vurguladı.

Öte yandan Bakan Kasapoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da programa sürpriz yaparak bir süre katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA