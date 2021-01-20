Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)

KANO SPORCULARINI İZLEDİGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor kafilesinin geçirdiği kazanın 32'nci yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenler anısına yaptırılan Futbol Şehitleri Anıtı'nın açılışının ardından Samsunspor Kulübü tarafından 19 Mayıs Stadı önüne yaptırılan...