Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)
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Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)

20.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:43
Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)

KANO SPORCULARINI İZLEDİGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor kafilesinin geçirdiği kazanın 32'nci yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenler anısına yaptırılan Futbol Şehitleri Anıtı'nın açılışının ardından Samsunspor Kulübü tarafından 19 Mayıs Stadı önüne yaptırılan...

KANO SPORCULARINI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor kafilesinin geçirdiği kazanın 32'nci yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenler anısına yaptırılan Futbol Şehitleri Anıtı'nın açılışının ardından Samsunspor Kulübü tarafından 19 Mayıs Stadı önüne yaptırılan Futbol Kahramanları Anıtı'nın da açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Çarşamba ilçesini ziyaret etti. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte kano sporunu geliştirmek adına yapılan tesisleri gezen Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını izledi. Bakan Kasapoğlu, ziyaretlerin ardından Çarşamba Havalimanı'na geçerek, Samsun'dan ayrıldı.


Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)
Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)
Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)
Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)
Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)
Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)
Bakan Kasapoğlu: Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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