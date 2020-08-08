Bakan Kasapoğlu, Boluspor'un yeni başkanı Abdullah Abat'ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat'ı kutladı.
08.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:28
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Boluspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Kırmızı beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA