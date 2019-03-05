Bakan Kasapoğlu: "Biz Aynı Bağın, Bahçenin Gülüyüz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi Diyarbakırlı kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu şehirden dünya çapında şampiyonlar çıkaracağız inşallah." dedi.

Bakan Kasapoğlu, merkez Kayapınar ilçesinde AK Parti seçim bürosu önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, düsturlarının, felsefelerinin ve inançlarının önce millet önce memleket olduğunu, bunun için yola çıktıklarını söyledi.

"Bunun için gecenin bu saatinde buradayız. Sizler buradasınız. Davamız kutlu ve mübarek olsun. Adıyaman'da kardeşlerimizle kucaklaştık. Bu gece orada konaklayacaktık, fakat sizlerin hasreti bizi daha fazla orada bekletmedi." diyen Kasapoğlu, biran evvel Diyarbakır'ın büyük kahraman evlatlarıyla, gençleriyle kucaklaşmak istediklerini belirtti.

31 Mart günü AK Parti'nin önce millet önce memleket diyen gönül belediyeciliği bayrağını Diyarbakır'a diktiklerinde gurur ve onur duyacaklarını kaydeden Kasapoğlu, 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden durmadan çalışacaklarını, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını anlattı.

Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Eninde sonunda 31 Mart günü, gecesi gönül belediyeciliği bayrağımızı gayretle, samimiyetle, tevazu ile hizmet anlayışımızı Diyarbakır'a dikeceğiz inşallah. Sizde bu kararlığı ve azmi görüyorum. Dün Cumhurbaşkanımız ile Zonguldak ve Bartın'daydık. Kendilerine Diyarbakır'a gideceğimi söyleyince sizlere selamlarımı, sevgilerini göndermemi istedi. İnşallah cumartesi günü Cumhurbaşkanımızı Diyarbakır bağrına başka bir şekilde basacak değil mi? Diyarbakır'ın gençleri, kadınları, beyleri hazır mı? Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere rabbim fırsat vermesin."

Hizmet için çalıştıklarını, bunu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın son 2 yılda ciddi bir şekilde ispat ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, yollarıyla, diğer projeleriyle Diyarbakır'ı baştan sona imar ettiğini bildirdi.

"Bugüne kadar olduğu gibi Diyarbakırlı kardeşlerimize, gençlerimize kadınlarımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu şehirden dünya çapında şampiyonlar çıkaracağız inşallah." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, ilme, sanata, spora güçlü hazırlamak ve aydınlık yarınlar için gençleri daha iyi yetiştireceklerini kaydetti.

Bunun için gençlik merkezleriyle, spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla pekçok imkanla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Diyarbakırlı gençlerin yanında olacaklarını dile getiren Kasapoğlu, o potansiyeli Diyarbakır'da gördüğünü aktardı.

Hep birlikte el ele vereceklerini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biz aynı bağın, bahçenin gülüyüz. İnşallah ilelebet hep birlikte bizi bölmek, parçalamak, aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı omuz omuza dimdik ilerleyeceğiz. Bunun için 31 Mart gecesine kadar aşka, sevgiyle ve kararlıkla sadece Cumali başkanımız için değil ilçelerdeki belediye başkanlarımız için hep birlikte yürüyeceğiz. Gecenin bu saatinden 31 Mart gününe kadar el ele gönül gönüle vereceğiz. Cumali başkanımıza büyükşehirde, diğer kardeşlerimize de ilçelerde belediyenin emanetini vereceğiz."

Kaynak: AA