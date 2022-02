SPOR Bakan Kasapoğlu: Bisiklet organizasyonları çıtamızı yükseltecek

ANTALYA (DHA) - Bakan Kasapoğlu: Bisiklet organizasyonları çıtamızı yükseltecek

Aslı DURAN - Burak YALMAN/ ANTALYA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tour of Antalya 2022'nin İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü'ne katıldı. Bakan Kasapoğlu, "İlk olimpik veledromumuzun tamamlanması bundan sonraki süreçte hem bisiklet organizasyonları noktasındaki çıtamızı yükseltecek, hem de açıkçası bisiklet branşındaki iddiamızı daha yukarılara taşımış olacak" dedi.

Tour of Antalya 2022'in İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü'ne, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Konyaaltı Caddesi'nde başlayan farkındalık sürüşünde Bakan Kasapoğlu, Vali Yazıcı ve Başkan Böcek en ön sırada bisiklet sürüşünü başlattı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden bisiklet sürüşüne çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Sürüş sonrası bisikletinden inen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bazı vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Adı öğrenilemeyen bir kadın ise Bakan Kasapoğlu'nun yanına yaklaşarak onu rüyasında gördüğünü belirtip eline mektup verdi.

"BU YIL TEMA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ"

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tour of Antalya'nın 4'üncü yılı olduğunu, her yıl farklı bir temayla sürdürülen bir organizasyon olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Bu yıl da tema iklim değişikliği. Bu amaçla hep birlikte bir sürüş gerçekleştirdik. Tüm halkımızı, dünyaya bu anlamda bir mesaj verme, anlamlı organizasyon adına güzel bir sürüş oldu. Ülkemizin bu anlamda spor organizasyonları, spor turizmi çerçevesinde geldiği aşamayı hep birlikte şahitlik ediyoruz. Özellikle her branşa eşsiz coğrafyamızda, tarihi değerlerimizle, kültürümüzle, spor iç içe geçirmiş bir şekilde ülkemizin sıcak ev sahipliğinde her biri birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriliyor" dedi.

"HER TÜRLÜ YARIŞA MÜSAİT BİR COĞRAFYAMIZ VAR"

Bakan Kasapoğlu, bisiklet sporunun ülke tanıtımı açısından önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Bu yıl inanıyorum ki Türkiye, başta İslam Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları olmak üzere pek çok organizasyonu yine başarılı bir şekilde gerçekleştirecek. İlk olimpik veledromumuzun tamamlanması bundan sonraki süreçte hem bisiklet organizasyonları noktasındaki çıtamızı yükseltecek, hem de açıkçası bisiklet branşındaki iddiamızı daha yukarılara taşımış olacak. Dağ tırmanışından düz alan bisikletine, yol yarışına kadar her alanda her türlü yarışa müsait bir coğrafyamız var. Eşsiz güzelliklerimiz var. Bisiklet sporu, gördüğünüz organizasyonlar tanıtım açısından da önemli bir avantaj, önemli bir araç. Biz de bunları hep birlikte el ele vererek daha farklı noktalara taşıyacağız. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum, anlamlı yarışmalarda bir araya gelmeyi umut ediyorum."

Bakan Kasapoğlu, Tour of Antalya 2022'nin ödül töreni öncesinde Vali Ersin Yazıcı'nın makanıma giderek ziyarette bulundu.