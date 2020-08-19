Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK maçının şifresiz kanaldan yayınlanacağını duyurdu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın Yunanistan'ın PAOK takımı ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme mücadelesinin şifresiz kanaldan yayınlanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın Yunanistan'ın PAOK takımı ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme mücadelesinin şifresiz kanaldan yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D'de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş'a yürekten başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA