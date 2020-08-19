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Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK maçının şifresiz kanaldan yayınlanacağını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın Yunanistan'ın PAOK takımı ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme mücadelesinin şifresiz kanaldan yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-PAOK maçının şifresiz kanaldan yayınlanacağını duyurdu
19.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:27

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın Yunanistan'ın PAOK takımı ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme mücadelesinin şifresiz kanaldan yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D'de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş'a yürekten başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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