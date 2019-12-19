Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'yi kabul etti

19.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:40

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi makamında kabul etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kabulde, yönetim kurulu üyeleri Fatih Hakan Avşar, Berkan Gocay, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy ve Efe Bezci de yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda geçen kabulün sonunda Bakan Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: AA