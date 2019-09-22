Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Aygaz'ı kutladı

22.09.2019 16:52

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hentbolda, Erkekler Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Aygaz'ı kutladı.

Final maçında Beykoz Belediyespor'u 29-27 yenerek mutlu sona ulaşan Beşiktaş Aygaz'ı tebrik eden Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erkekler hentbolda Süper Kupa'yı kazanarak 16. kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı sporcularını, idari ve teknik kadrolarını kutluyorum. Ülke hentbolunun güzide takımlarından Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum. Süper Kupa karşılaşmasında güzel bir mücadele ortaya koyan Beykoz Belediyespor'u da kutluyorum."

Kaynak: AA