: Bakan Kasapoğlu: "Beraberliğimizi daha güçlü seviyelere taşıyacağız"

04.01.2020 22:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:49

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Davamız, inancımız, gayemiz odur ki kutsal emaneti yukarı seviyelere taşıyarak gelecek nesillere yani gençlere teslim etmektir." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış ilçesindeki otelde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, ecdadın emanetinin ilelebet payidar kalacağını söyledi.

Sarıkamış'ın Milli Mücadele ruhunun ortaya konulan en güzel örneklerinden olduğunu ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Milli Mücadele ruhu gibi Çanakkale, Malazgirt, 15 Temmuz ruhu ile aziz vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şanlı ecdadımızın, o vefakar ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, gelecek nesillere teslim etmek heyecanı ve gayretiyle çalışıyoruz. Davamız, inancımız, gayemiz odur ki kutsal emaneti yukarı seviyelere taşıyarak gelecek nesillere yani gençlere teslim etmektir. Onların da bu kutsal coğrafyada bayrağımızı, ilelebet payidar kılma noktasında azimle çalışacaklarına inancımız tamdır."

"Gözünü kırpmadan şehit olan ecdadın torunlarıyız"

Kasapoğlu, her yıl düzenlenen faaliyetler kapsamında gençlerin şanlı ecdadın izinde yürüdüğünü anlattı. Gençlerin ve halkın düzenlenen bütün anma programlarına katılmasının, gidilen yolun ne kadar kutsal olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Öyle bir ecdadın torunlayız ki gözünü kırpmadan şehadete yürüyen, şefkatinden, cesaretinden, adaletinden, hiçbir şekilde taviz vermemiş ve bu anlamlı mesajı da tüm dünyaya zarafetiyle iletmiş. Böyle bir ecdada layık olmak zor bir misyon, zor görevdir. İnanıyoruz ki aziz gençlik her zor süreçte ortaya koyduğu tavır ve vakur duruşu, mücadelesi, gayretiyle şanlı ecdadın izinden yürüyor. Cennet vatanın tüm faaliyetlerinde gençler, halkımız çok güzel bir teveccüh göstererek bu yolun ne kadar kutsal, birliğimizin kardeşliğimizin ne kadar önemli oluğunu tüm dünyaya gösteriyor."

"Beraberliğimizi daha güçlü seviyelere taşıyacağız"

Kasapoğlu, Türkiye üzerinde oyun oynayan şer odaklarının hiçbir zaman emeline ulaşamayacağını vurguladı. Milletin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını aktaran Kasapoğlu, "Hamdolsun bizler öyle bir ecdadın torunlarıyız ki gözünü kırpmadan canını feda ediyor ve dünyadaki kirli emelleri olan şer odaklara şu mesajı veriyor: 'Ne yaparlarsa yapsınlar onlar ve onların maşaları, ne tür kumpas ne tür manipülasyonlarla ortaya çıkarlarsa çıksınlar, birliğimizi beraberliğimizi daha güçlü seviyelere taşıyacağız. O kirli emellerine ulaşamayacaklar." diye konuştu.

Kasapoğlu, Sarıkamış şehitlerini anma programına sadece Türkiye'den değil, Şam'dan, Halep'ten, Kudüs'ten, Üsküp'ten gelen misafirlerin de katılacağını sözlerine ekledi.

"Sarıkamış, kanlı yenilginin değil, şanlı bir direnişin yeridir"

Meclis Başkanvekili Celal Adan da MHP olarak geniş bir katılımla Sarıkamış'ta bulunmaktan dolayı onur duyduğunu belirtti. Sarıkamış'ın milletin en hazin ve en çetin hikayesine şahitlik edilen yer olduğuna işaret eden Adan, şunları kaydetti:

"Sarıkamış, hem ciğerimizi yakan, hem de yüreğimizi kabartan destandır. Kanlı yenilginin değil, şanlı bir direnişin yeridir. Sarıkamış olmasaydı Anadolu, ne Türk ne hür olurdu. Türk milleti, ezanı, bayrağı hür bir millet olarak hayatını devam ettiriyorsa Sarıkamış'a bağlıdır. Önemli bir yerde bulunuyoruz. Önemli bir tarihe şahitlik eden yerde bulunuyoruz. Cenabıallah'a şükrediyoruz. Sarıkamış anma etkinliklerini milletimizin birliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını dilerim."

Programın sonunda Sarıkamış şehitleri için türküler eşliğinde ağıtlar yakıldı.

Kaynak: AA

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