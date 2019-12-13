Bakan Kasapoğlu, başarılı sporculara ödül verdi

13.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:00

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bağcılar Belediyesinin bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Geleneksel Gençlik Şöleni Ödül Töreni'ne katılarak başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Göztepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyona Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakam Mustafa Eldivan, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kasapoğlu, gençler için her türlü imkanların seferber edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bağcılar bu kutlu davanın arkasında dağ gibi durmuş bir ilçemiz. Bağcılar'ın gençleriyle gurur duyuyoruz. Bakanlığımız olarak bugüne kadar olduğu gibi belediyemizle el ele vereceğiz Bağcılar'ın gençleri ve halkı için usanmadan üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Gençlik bizim en önemli ilham kaynağımız, gücümüz. Gençlerimiz için Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde spor ve diğer alanlarda her türlü imkanı seferber ettik. Bundan sonra da yarının yöneticisi, sporcusu, eğitimcisi gençlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Bu kutlu yolu gençlerimizle engel tanımadan yürümeye devam edeceğiz. Gençlerimizin sadece sayısı fazla değil. Gençlerimiz vicdanıyla, merhametiyle, adaletiyle, çalışkanlığıyla tüm dünyaya meydan okuyan bir gençlik. Biz de bu gençlerimizi, her türlü acımasız rekabetin olduğu bu dünyada yarınlara çok güçlü hazırlamak için çalışacağız. Gençler de tüm dünyada bizi gururlandırmaya devam edecekler."

"Sizlerle gururlanmaya devam edeceğiz"

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çalışmayı çeyrek asır sürdürmek kolay bir iş değil. Bağcıların spor beldesi olma kimliği İstanbul için, ülkemiz için önemli bir misyonu ortaya koyuyor. Havuzları yaygınlaştırma noktasında büyük aşama katettik. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projemiz var. Bu ülkede yüzme bilmeyen kalmayana kadar çalışacağız. Bağcılar'dan şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Annelerimize, babalarımıza teşekkür ediyorum. Onların hassasiyetiyle gençleri kötü alışkanlıklara sevk etmek yerine spora yönlendirerek kötülüğü yenmeyi bize gösteriyorlar. Annelerimizin, babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Sporla, akademik hayattaki başarılarınızla ilerledikçe hep birlikte sizlerle gururlanmaya devam edeceğiz."

"Tokyo Olimpiyatları'nda Bağcılar'dan şampiyonlar çıkacak"

Bağcılar'ın olimpiyatlarda şampiyon sporcular çıkaracağına inandığını aktaran Kasapoğlu, "Bakanlığımızın tesisleri ülkemizin dört bir yanına yayıldı. Cumhurbaşkanı'mızın spora, sporcuya değer veren vizyonuyla ülkemizdeki spor yatırımları dünyanın hiçbir yerinde yok. Dört dörtlük bir spor altyapısına sahibiz. 2020 yılındaki Tokyo Olimpiyatları'nda Bağcılar'dan şampiyonlar çıkacak. Sabırla, inatla bu yolu yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların spora katılmaları gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bu tesisleri kullanacak ama bu tesisler aynı zamanda ailelerimiz için. Türkiye'nin bir spor ülkesi olması hedefimiz var. Bu noktada başta kadınlarımız spor yapacak. Çocuklarını, eşlerini spora teşvik edecekler ve bu tesisleri daha verimli kullanacağız. Spor yapma alışkanlığımızı, spor ülkesi olma hedefimize binaen bu çıtayı yükseltmek zorundayız. Bağcılar spor beldesi olma yolunda çok ileride ama yetmez diyoruz. Bunu daha ileri taşımak istiyoruz. Spor pek çok kötülüğü, kötü alışkanlığı yenmede önemli bir araç. Spor ruhunu daha da yaymamız gerekiyor. Spora erişimi kolaylaştırma yönünde önemli faaliyetlerimiz var. Yerel yönetimlerin bizlerle oluşturduğu sinerji çok önemli. Bu vesileyle belediye başkanına ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Felsefemiz bu. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde sporcularımız, gençlerimiz, kadınlarımız için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir engel tanımadan çalışacağız. Bağcıların çalışan, üreten tüm gençlerini gönülden kutluyorum."

Bakan Kasapoğlu, Bağcılar'da ödül alan yaklaşık 500 genci Ankara'ya davet etti.

Çağırıcı: "2020 Tokyo Olimpiyatları'na Bağcılar'dan 4 sporcu ile katılacağız"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençlerin daha iyi yetişmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Eğitim, öğretim ve spor dallarındaki yarışmalarda dereceye girenleri ödüllendiriyoruz. Sizlerin çok daha iyi yetişmeniz için eğitim ve sporda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sizlere güveniyoruz. Mehmet Akif'in Asım'ın Nesli, Necip Fazıl Kıkasürek'in Büyük Doğu Nesli diyerek sizi kastettiğini bilmenizi istiyorum. Yarınların büyük ve güçlü Türkiyesini sizlerin oluşturacağını biliyoruz. Gençliğini eğlenmekle geçirenler yaşlılığını ağlayarak geçirir. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Bağcılar'dan 4 sporcu ile katılacağız. Bağcıların gençleri her alanda başarılarını sürdürüyor."

Kaynak: AA