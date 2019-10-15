Bakan Kasapoğlu, başarılı kadın sporcuları kabul etti

15.10.2019 18:10

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan kadın boksörler ve Avrupa şampiyonu olan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Kasapoğlu, bakanlıkta gerçekleşen kabulde, milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Bu süreçte emeği geçen herkesi kutlayan Kasapoğlu, "Sporda çok bereketli bir dönemi yaşıyoruz. Bokstaki başarılar, golboldaki şampiyonluk bizi gururlandıran çok önemli faktörler oldu. Barış Pınarı Harekatı sürecinde askerlerimize moral verdiniz. Bunun için sizlere ayrıca müteşekkiriz." dedi.

Kasapoğlu, sporun tabana yayılması ve performans noktasında hiçbir ayrım gözetmeksizin her kesime eşit erişim imkanı sunduklarını vurgulayarak, "Kadın sporcularımızla beraberiz, o da ayrı bir mutluluk. 'Sporda erişim herkes için aynı şartlarda olacak.' diyoruz. Hamdolsun ki sizlerin gösterdiği bu başarı, bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu mutluluğu bizlere yaşattığınız, sembol isimler olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük önem verdiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Altyapıdan tesisleşmeye, yetenek taramalarından olimpiyat hazırlık merkezlerine kadarki çalışmalarımız, bu başarıların kilometre taşları. Bu sürecin bundan sonraki daha büyük başarıların müjdeci işaretleri olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve güçlü liderliğiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve sonraki süreçlerde bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız. Bu aziz millet, farklı etnik kökenleri, farklı inançlarıyla tüm unsurların bir arada barış, kardeşlik içerisinde yaşadığı bu coğrafyada başarının da en güzeline, mükemmeline layık."

"Spor, birkaç branştan ibaret değil"

Bakan Kasapoğlu, medyaya da destekleri için teşekkürlerini ileterek, "Her zaman sporun birkaç branştan ibaret olmadığı vurgusunu yapıyoruz. Kamuoyunun bilgisine, ilgisine sunulması gereken konuların da medyamızda daha çok yer alması gerektiğini vurguluyoruz. Son bereketli madalyalar, şampiyonluklar sürecinde diğer branşlarımızın da gerek ekranlarda gerek yazılı basınımızda daha önlerde yer almasından dolayı ayrıca mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise Türk sporunda son dönemde önemli başarıların elde edildiğinin altını çizerek, "İnşallah bunlar devam eder. Hedefimiz olan kota müsabakaları ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olacağımıza inanıyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da şunları kaydetti:

"Türkiye'de 20 yıldır engelli sporu yapılıyor. Bizden 30-40 yıl önce başlayan ülkelerin üzerinde Avrupa'da derece elde ediyoruz. Bu inancın, verilen imkanların bir örneği. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde paralimpik oyunlarında takım müsabakalarında ilk altın madalyayı 2016 yılında bizim federasyonumuz aldı. İnanıyorum ki 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya alacağız."

Kaynak: AA