Bakan Kasapoğlu, başarılı cimnastikçileri kabul etti

18.10.2019 15:21

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren İbrahim Çolak, paralel aletinde gümüş madalya kazanan Ahmet Önder ve olimpiyat kotası alan Ferhat Arıcan ile Nazlı Zavranbaşı'nı, başarılı olan sporcuları kabul etti.

Dünya Şampiyonası'nda halka aleti kategorisinde altın madalya alarak Türkiye adına bir ilki gerçekleştiren İbrahim Çolak, paralel aletinde gümüş madalya kazanan Ahmet Önder ve olimpiyat kotası alan Ferhat Arıcan ile Nazlı Zavranbaşı'nı,

Bakanlıktaki kabulde konuşan Bakan Kasapoğlu, şampiyonada birinci olan İbrahim Çolak'ın başarısına dikkati çekerek, "İbrahim böyle bir ilki yaşatman çok anlamlıydı. Bugün için değil, yarınlar adına umutlar pekişti." dedi.

Cimnastikçileri sürekli takip halinde olduklarının altını çizen Kasapoğlu, "Bu süreci çok güzel bir zamanlamayla, önemli başarılarla tamamladınız. Zor zamanlarda önemli bir mutluluğu bize yaşattınız. Sizlerle ne kadar övünsek az. Özellikle gençler ve çocuklar için rol model oldunuz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporun gücünü topluma anlatmaları gerektiğini belirterek, "Sporun neler kattığını, nelerden uzak tuttuğunu anlatmamız lazım. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bu çalışmaları ileri noktalara taşımak zorundayız. Arkadaşlarımızın sayılarını arttırmak için bizlere görev düşüyor. Sizlerin desteği bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımızın, kahramanlara gönderdiği selamlar da yerine ulaştı"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporcuların kahramanlara gönderdiği selamların yerine ulaştığını ifade etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sporcularımızın, kahramanlara gönderdiği selamlar da yerine ulaştı. Bugün 'Türkiye kazandı' diye haykırıyorsak sizlerin de payı var. Kahraman askerimizin, Mehmetçiğimizin cesareti, gayreti, milletimizin basireti ve ferasetiyle sizlerin bu noktadaki desteği bu güzel tabloyu oluşturdu. Sahada ve masada kazananan Türkiye'ye hep birlikte eriştik. Ne istediğini bilen ve alan bir Türkiye var. Sizler sahada mücadele ettiniz. Hepimizi ortak noktada buluşturan ülkemize olan sevdamız, Türkiye sevdası. Güçlü Türkiye'ye hep birlikte yürüyeceğiz. Tokyo için tüm imkanlarla sizlerin yanındayız. Tokyo için ne gerekiyorsa yapacağız. İnanıyoruz ki birlikte Tokyo'da Türkiye'nin mührünü güçlü bir şekilde vuracağız. Potansiyelinizin ve gücünüzün farkındayız. Bize bu sevinici yaşattığınız için hepinizin alınlarından öpüyorum."

Sporcuları, federasyon başkanını, antrenörleri ve bakanlıktaki çalışma arkadaşlarını tebrik eden Kasapoğlu, "Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Biz barış toplumuyuz. Binlerce yıllık geleneğimizde, şanlı tarihimizde zulüm yok, barış var, adalet var, mazluma el uzatma var." diyerek sözlerini tamamladı.

"Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz"

Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de kabuldeki konuşmasında, "Bize güvendiğimiz teşekkür ediyoruz." dedi.

Sporcularına da teşekkür eden başkan Çelen, "Bizim görevimiz, sizlerin bize sağladığı imkanları sporculara iletmekti. Biz de bunu yaptık. Ne mutluyum ki bizim hayallerimiz sporcu ve antrenörlerimizin gerçekleri olsun. Bu madalya, şampiyonadaki tüm müslüman ülkelerin tek madalyası oldu. Çok büyük bir iş yaptığımızı fark ettik. Bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Türk cimnastiği, olimpiyat oyunlarında madalyaya yakın bir federasyon olduğunu gösterdi." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Dünya Şampiyonası'nda büyüklerde ilk kez altın madalya kazanarak tarihe geçen sporculardan İbrahim Çolak, "Verdiğiniz desteklerle bu başarıları elde edebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu, şunları söyledi:

"Milli sporcu olarak uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek en önemli görevlerimizden birisi. Bu yarışmada da bunu en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Türk bayrağının en yüksek yerde yer alması gerekiyor. Tarihi bir yarışma oldu. Altın madalya almama sevindim. Tarihte ilk olmasına çok sevindim. Olimpiyatlara katılma hakkını elde ettiğim için çok sevindim. İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağı göndere çektirdiğim için çok mutlu oldum. Askerlerimize ve Mehmetçiğimize moral olmak istedim. Madalyayı onlara ve Türk halkına armağan ettim."

Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Ahmet Önder ise "Bu başarıya imza attıysak, sporu ve sporcuyu seven bir bakanlık ve yöneticeleri olduğu için. Türk milletinin desteği ve bize olan inancı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Nazlı Savranbaşı da "Arkadaşlarım madalya alırken, sanki ben almış gibi sevindim. Ben de birgün o madalyayı alacağım." şeklinde konuştu.

"Bu tarihi başarılara tarihi bir ekiple ulaştık" diyen Ferhat Arıcan, "Federasyon her zaman yanımızdaydı. Cimnastikten geldiği için başkanımız bizi çok iyi anladı. Biz Türkiye'yiz. İbrahim ve Ahmet'in madalyasında tüylerim diken diken oldu." diyerek görüşlerini dile getirdi.

Kabulde, başkan ve sporcuların yanı sıra federasyon asbaşkanı İsmail Göktekin ve antrenörler Yılmaz Göktekin ve Özgür Gümüşlü de yer aldı.

Kabulden sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcular, antrenörler ve yöneticilere hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA