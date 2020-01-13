Bakan Kasapoğlu: "Başarıların sürekliliğini sağlamak için insan odaklı yapısal reformları hayata...
-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması -Salonun iç/genel planı -Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un protokolde yerini alması -Bakan Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet...
-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması
-Salonun iç/genel planı
-Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un protokolde yerini alması
-Bakan Kasapoğlu'nun kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"na katıldı. (1)