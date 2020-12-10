Bakan Kasapoğlu: "Başakşehir maçı kazanamadı ama milyarlarca insanın saygısını kazandı"
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Bakan Kasapoğlu: "Başakşehir maçı kazanamadı ama milyarlarca insanın saygısını kazandı"

10.12.2020 01:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:07
Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain'e mağlup olan Başakşehir için, "Başakşehir bugün maçı kazanamadı ama dünya genelinde milyarlarca insanın gönlünü, saygısını kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain'e mağlup olan Başakşehir için, "Başakşehir bugün maçı kazanamadı ama dünya genelinde milyarlarca insanın gönlünü, saygısını kazandı. Gurur duyduk" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Spor; sahada, salonda, pistte ortaya konan faaliyetten çok daha fazlasıdır. Spor birliktir, beraberliktir. Bunun en güzel örneğini temsilcimiz gösterdi. Başakşehir bugün maçı kazanamadı ama dünya genelinde milyarlarca insanın gönlünü, saygısını kazandı. Gurur duyduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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