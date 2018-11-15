Bakan Kasapoğlu Azerbaycan'da

Azerbaycan'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. İlk önce Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret eden Kasapoğlu şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Kasapoğlu, daha sonra Türk şehitliklerine geçerek Türk Şehitliği anıtına çelenk bıraktı ve temsili şehit mezarlarını inceledi. Kasapoğlu'na Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral eşlik etti.

Kasapoğlu, Türk Dünyası Araştırmaları vakfı ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Turan Yazgan'ın vefatının 6. yılı anısına düzenlenen Azerbaycan ve Türkiye Üniversitelerinin İşbirliği Yolları, Mevcut Durum ve Perspektifler isimli konferansa katıldı.

"Gençlerimizin yetişmesini, birbirleri ile buluşmasını, kaynaşmasını çok önemsiyoruz"

Konferansta konuşma yapan Bakan Kasapoğlu,"Muhterem hocalardan merhum Turhan Yazgın'ı Bakü'de yad etmek ayrı bir sevinç ve heyecan vesilesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin yetişmesini, birbirleri ile buluşmasını, kaynaşmasını çok önemsiyoruz. Bütün olduğumuzu bilimsel üretimde, sanatta, teknolojik üretimde, ortak projelerde hayata geçirmeliyiz ki gelecek de bizim olsun. Böylece güçlü bağlarımızı çok daha da güçlendirerek, inşallah el ele vererek, omuz omuza yürüyecek ileriye taşıyacağız ve büyük başarılara birlikte imza atacağız. Bu vesileyle bugünkü bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ev sahipliği yapan üniversitemize saygıdeğer rektörümüze teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum rahmetli Turan Yazgan hocamızın vefatının ardından onun hayatını adadığı davanın bitmeyeceğini ifade ederek kendisine Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha üretken bir ilişki geliştireceğiz"

Programdan sonra Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Cengiz Hüseyinzade ile görüşen Bakan Kasapoğlu,"Daha üretken bir ilişki geliştireceğiz inşallah. Gençler iki ülke için çok önemli ve dinamik bir faktör. Genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Gençliğimize çok önem vermemiz lazım. Gençlerimizin donanımlı olması için, geleceğe dair güçlü hazırlanmaları için destek görmemiz lazım. Hem Azerbaycan gençliği hem de Türkiye gençliği bizim için önemli. Sizi ayrı görmüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin her başarısından kendi başarımız gibi gururlanıyoruz"

Bakan Kasapoğlu'nu Azerbaycan'da görmekten memnunluk duyduğunu vurgulayan Cengiz Hüseyinzade,"Türkiye spor alanında çok ileri seviyelere ulaşmış bir ülke. 2002 Dünya Kupasında Türkiye'nin başarısına çok sevinmiştik. Biz Türkiye'nin her başarısından kendi başarımız gibi gururlanıyoruz" dedi.

"Dost, kardeş Azerbaycan'la işbirliğimiz, çalışmalarımız inşallah artarak, gelişerek devam edecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakü temasları kapsamında son olarak Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov ile yemekte bir araya geldi. Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Kasapoğlu,"Dün geldiğimiz Bakü'de hem Azerbaycanlı dostlarımızla bir araya geldik, hem Türkiye'de okumuş, genç mezun arkadaşlarımızla YTB tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya geldik. Merhum Prof. Turhan Yazgan hocamızı, kendisini Türk dünyasına adamış ilim adamımızı anma programına katıldık. Çok anlamlı bir toplantıydı. Ayrıca dün akşam Azerbaycan Ampute Takımı oyuncularıyla, teknik ekibiyle beraber olduk. Onların bizim Ampute takımıyla maç yapma talebini kendilerinden öğrendik. İnşallah en kısa zamanda onu gerçekleştirmek için alışacağız. Azerbaycan Spor Bakanımızla az önce bir araya geldik. İki ülke arasındaki sportif işbirliği noktasındaki çalışmaları, programları konuştuk. Çok verimli ve faydalı bir görüşme gerçekleşti. Dost, kardeş Azerbaycan'la işbirliğimiz, çalışmalarımız inşallah artarak, gelişerek devam edecek" ifadelerini kullandı. - BAKÜ