Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı

02.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:04

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılında Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş şampiyon özel sporcular ile bir araya geldi.



Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde eden özel sporcuları Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında ağırlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her birinizin başarıları bizleri her geçen gün daha büyük başarılar için umutlandırıyor" dedi. Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından sporcuları dinlerken bir özel sporcunun Antep baklavası istemesi salonda uzun süre gülüşmelere neden oldu.



"Sizlere sağladığımız imkanların karışlığını ciddi şekilde veriyorsunuz"



Sporcuları ağırlamanın her zaman kendileri için gurur ve heyecan verdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bizler için ayrı bir heyecan vesilesiniz. Yarın 3 Aralık. Her 3 Aralık'ta tüm farklı bireylerimizin güzel imkanlarla buluşması için vesile olmasını diliyorum. Sizlere sağladığımız imkanların karışlığını ciddi şekilde veriyorsunuz. Ne kadar büyük bir başarı potansiyelinizin var olduğunu, sizlerin de buna hazır olduğunu, her başarıyı bizlere yaşattığınızı da bir daha görmüş oluyoruz. Sizlerde bunu bir kez daha ispatlamış oluyorsunuz. Sanattan spora, eğitimden iş dünyasına kadar hayatın her alanında çok farklı başarı hikayeleriniz var. Bunlar hepimiz için övünç meselesi. Sizlerde bu işin spor boyutunda hem bizleri sevindiren hem de gururlandıran bununla birlikte heyecanlandıran arkadaşlarımızsınız" ifadelerini kullandı.



"Bizleri daha büyük başarılara gururlandıracağınıza inanıyorum"



Özel sporcuların başarılarına değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizde birçok müsabakada olduğu gibi dünya çapında da bizleri gururlandırıyorsunuz. Altın madalya ile bir ilki başardınız. İnşallah bundan sonra devamı gelecek. Her birinizin başarıları bizleri her geçen gün daha büyük başarılar için umutlandırıyor. Sizlerin, bizleri daha büyük başarılara gururlandıracağınıza inanıyorum. Ülkemizin bu şampiyonayı büyük ölçüde önde götürmesi tarihsel bir başarı. Bu vesileyle camiamızı, sporcularımızı, emeği olan hocalarımızı, ailelerimizi gönülden kutluyorum. Bakanlık olarak çalışma arkadaşlarım her birinin bu konuya kattığı çok ayrı emek, heyecan ve inanç var. Her özel sporcumuzun ayrı bir potansiyeli olduğunu, yapabileceği bir spor olduğuna düşünüyorum. Yeter ki biz bu konuda imkan ortaya koyalım. Ben toplumumuzun tüm kesimleriyle bu konudaki bilincinin ve inancının geliştiğini görüyorum. Bu da sevindirici bir durum" diye konuştu.



"2020 Down Sendromlular Oyunları'nın ev sahibiyiz"



"Federasyonumuzun çalışmalarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de destek vermeye devam edeceğiz" diyen Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şu şekilde bitirdi:



"Branş sayısı bir gereklilik arz ediyor. Bunu hep birlikte arttıracağız. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki emekleri, inancı bizler için ayrı motivasyon. Tesislerimiz, spor imkanlarımız her geçen gün ciddi anlamda farklı boyutlara ulaşıyor. Özel bireylerimizin bu salonlara erişilebilirlik konusunda daha uygun bir şekilde değerlendirmesi bizler için mutluluk kaynağı. Sporcularımızın gençlik merkezlerimizden faydalanması bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Mersin'de bir gençlik merkezimiz var. Özel sporcular için dizayn edip çalıştığımız Buda bizler için ayrı bir başlangıç. Bunların da sayısını arttıracağız. Antalya'da, binden fazla sporcunun katılacağı 2020 Down Sendromlular Oyuları'nın ev sahibiyiz. Muhteşem bir ev sahipliği organize edeceğiz."



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından şampiyon özel sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve hediyeler verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA