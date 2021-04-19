Bakan Kasapoğlu: "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini...
Bakan Kasapoğlu: "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum.
Bakan Kasapoğlu: "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı