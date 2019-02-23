Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonu Nisanur Erbil'i Telefonla Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nisanur Erbil'i telefonla arayarak tebrik etti.

Kasapoğlu, İtalya'nın Foggia kentinde düzenlenen şampiyonada yıldız kadınlar kılıç kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Nisanur ile telefonda görüştü.

Şampiyonada sergilediği üstün performansla mutlu sona ulaşan Nisanur Erbil'i tebrik eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun şampiyonluğundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nisanur'a başarılarının devamını dileyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecindeki güzel başarıların kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

Kaynak: AA