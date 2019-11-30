Bakan Kasapoğlu, Aşık Veysel Parkı'nın açılışına katıldı

30.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:56

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Davamız insana hizmet etme ve yaşatma davası. O yüzden Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bir bütünüz, biz biriz ve beraberiz. Biz hep birlikte Türkiye'yeyiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sultanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan Aşık Veysel Parkı'nın açılışına katıldı.

Parkın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Sözün ve sazın üstadı Aşık Veysel'in ismini taşıyan bu parkın, Sultanbeyli'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, parkın bazı bölümlerinde Aşık Veysel'in sözlerinin yer aldığını anlatarak, "Lütfen bunları gençlerimize ve çocuklarımıza iyi öğretelim. Onların sadece bu parkı, Aşık Veysel Parkı olarak bilmeleri yeterli değil. Aşık Veysel'i bilmeleri, onun hayatını ve öğretilerini bilmeleri çok önemli. Çünkü çağları aşan bilgeliğe sahip bir isim. Ümit ediyorum çocuklarımıza ve gençlerimize ilham olsun." diye konuştu.

Kapıları işaretlemek suretiyle bir takım kumpas ve provakasyonları ortaya koymaya çalışanların adalet karşısında büyük pişmanlık yaşayacağını belirten Kasapoğlu, "Ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne kastedenler en güzel cevabı alacaklardır. Ozanımızın söylediği gibi 'Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası.' Evet davamız insanlık davası. Davamız insana hizmet etme ve yaşatma davası. O yüzden Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bir bütünüz, biz biriz ve beraberiz. Biz hep birlikte Türkiye'yeyiz. Biz biliyoruz ki aziz milletimiz kendisine karşı kurulan her türlü tezgahı bozacak güce sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu coğrafyasının birlik ve beraberlik ruhunun en güzel yaşandığı coğrafya olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizler çoğulculuğu, birlikte yaşamayı, birliği, beraberliği, demokrasiyi, kendini demokrasinin beşiği olarak iddia edenlerden çok daha önce yaşamış bir milletimiz. Binlerce yıl beraber yaşamışız. Komşuyuz, akrabayız, aynı toprakta doğmanın ve aynı topraktan doymanın bilinci ve inancına sahibiz. Bizi bölmeye çalışanların hiçbir şekilde başarılı olmayacağına inanıyoruz. Onların gücünün hiçbir şekilde yetmeyeceğini de biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir olarak, diri olarak, iri olarak geleceğe omuz omuza yürüyeceğiz."

"Sultanbeyli'de tüm eksiklikleri kısa sürede gidereceğiz"

Bakan Kasapoğlu, açılışını yaptıkları Aşık Veysel Parkı'nın geniş bir alan üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Parkta 3 bin 500 metrekare yeşil alan, 164 metrekarelik fitness alanı var. Basketbol sahası var. Oyun alanları bulunuyor. Yürüyüş yolları ve pek çok imkan var." diye konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile ilçenin sorunları konusunda bir toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu parkın içinde bir kitap kafe tesis edeceğiz. Sultanbeyli'nin gönlümüzdeki yeri ayrı. Bakanlık olarak Sultanbeyli'nin geleceği için çok önemli düşüncelerimiz var. Sultanbeyli'ye yeni yüzme havuzlarının müjdesini vermek istiyorum. Sultanbeyli'den şampiyon yüzücüler çıkaracağımıza inandığımı da belirtmek istiyorum. Mahallelerimizde çok amaçlı olarak kullanacağımız spor salonlarımız olacak. Bir kısmını okullarımızın bahçesine yapacağız. Şimdilik 4 tanesini planladık. Onun müjdesini vermek istiyorum. İnşallah 15 mahallemize 15 yeni basketbol alanı da yapacağız."

Spor tesislerinde kadınlara öncelik vermek istediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Kadınlarımız toplumumuzun öncüsü, ailede rol model. Onların kolay erişebileceği, rahat kullanabileceği spor alanlarının müjdesini vermek istiyorum. İnşallah Sultanbeyli'de tüm eksiklikleri kısa sürede gidereceğiz. Sultanbeyli'mizi sporda öncü, gençliğiyle model bir ilçe haline getirmek için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, parkın açılış kurdelesini kesti. Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra parkta incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA