Bakan Kasapoğlu, antrenörlerle video konferans görüşme yaptı
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Bakan Kasapoğlu, antrenörlerle video konferans görüşme yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 81 ilden antrenörler ile video konferans gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, antrenörlerle video konferans görüşme yaptı
15.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:41

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 81 ilden antrenörler ile video konferans gerçekleştirdi. Toplantıya, Balıkesir'den Judo Antrenörü Timur Bizsan ile Taekwondo Antrenörü Nejla Ağatekin katıldı. Bakan Kasapoğlu, sporcularımızın başarılarında büyük emekleri olan antrenörlerimize şükranlarını sundu.

Ülke genelinde korona virüs nedeni ile evlerinde kalan vatandaşlar için "Evde kal, Hareketsiz kalma" etkinlikleri ile sporcular ile antrenörler evlerinden çalışmalarına online olarak devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde yapılan etkinliklerle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, antrenörler ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Dijital ortamda yürütülen çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantının açılış konuşmasında Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Ülke olarak bu süreci diğer dünya ülkelerine göre çok daha başarılı, daha etkin bir şekilde yönettiğimizi görüyor, bunun gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin son 18 yılda sağlığıyla, diğer altyapı imkanlarıyla gelmiş olduğu çok sayıda aşama var. Bu salgın süreci, bu aşamaların ne kadar büyük ve devrimsel olduğunu bizlere göstermiş oldu" diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU, "SPORDA ZİRVEYE YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK"

Kovid-19 salgınının sporcu ve antrenörlerle görüşmelerine engel olamadığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreci atlattıktan sonra, ülkemizin dört bir yanında sporumuz, gençlerimiz için gayret gösteren, alın teri döken siz değerli antrenörlerimizle inşallah farklı imkanlar vesilesiyle bir araya geleceğiz. Gençlerimizle bir araya geleceğiz. Spor camiamızın değerli diğer paydaşlarıyla bir araya geleceğiz. Bu pandemi süreci gördüğünüz gibi iletişimimizi hiçbir şekilde engelleyemedi. Bugün olduğu gibi diğer günlerde de gönüldaşlarımızla bir araya geldim, gelmeye de devam ediyorum. Gençliğimizin ileriye doğru olan yürüyüşü, gayretlerimizle devam edecektir. Sizler bakanlığımızı ve milletimizi, gençlerimizle olan irtibatınızla, sporcularımıza olan katkılarınızla çok güzel bir şekilde destekliyorsunuz. Bu anlamdaki çabalarınızın karşılığını almaya başladık. Bu anlamda iddia taşıyan, ümidimizi daha da güçlendiren siz değerli antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız, bu ülkenin her alanda olduğu gibi sporda da zirveye olan yürüyüşünü güçlü bir şekilde devam ettirmek, iddiamızı, hedefimizi her geçen gün büyüterek bu yola devam etmek. Her zaman ifade ediyorum, spor birkaç branştan ibaret değil. Her alandaki sporcumuzla zirveye oynayan bir spor anlayışıyla, ruhuyla yarınlara yürümek hedefimiz. Bizler bu pandemi sürecinde gençlerimize, sporcularımıza yönelik irtibatınızı çok ciddi bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Gerek evlerindeki antrenman koşulları gerekse de bazı sporcularımıza yönelik sağladığınız hijyene uygun antrenman koşulları başarınızı gösteriyor. Sizlerin sporculara yönelik sağladığı moral ve motivasyon da yine çok önemliydi. Siz değerli antrenörlerimizle yaptığımız bu görüşme ve çalışmalarımız yine devam edecektir. Zaman zaman hasbihal edeceğiz, zaman zaman durumları değerlendireceğiz. Hedeflerimizin gerçekleşme durumlarını analiz edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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