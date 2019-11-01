Bakan Kasapoğlu, Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert'i tebrik etti

01.11.2019 10:49

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Fatih Mert'i tebrik etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Mert için bir kutlama mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:



"MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. İmalat-ı Harbiye'den günümüze 109 yıllık tarihinde Türk futbolunun lokomotif takımlarından olan sarı lacivertli kulübümüzün yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA