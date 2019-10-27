Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

27.10.2019 20:51

Ankara Kitap Fuarı afişi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun fuara gelişi

Kasapoğlu'nun kitap stantlarını gezmesi

Kasapoğlu'nun ziyaretçilerle fotoğraf çektirmesi

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl içinde 2'nci kez düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA