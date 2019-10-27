Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

Ankara Kitap Fuarı afişi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun fuara gelişi Kasapoğlu'nun kitap stantlarını gezmesi Kasapoğlu'nun ziyaretçilerle fotoğraf çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

27.10.2019 20:51
Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

Ankara Kitap Fuarı afişi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun fuara gelişi

Kasapoğlu'nun kitap stantlarını gezmesi

Kasapoğlu'nun ziyaretçilerle fotoğraf çektirmesi

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl içinde 2'nci kez düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA

VİDEO: Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti
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