Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti
Ankara Kitap Fuarı afişi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun fuara gelişi Kasapoğlu'nun kitap stantlarını gezmesi Kasapoğlu'nun ziyaretçilerle fotoğraf çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Ankara Kitap Fuarı afişi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun fuara gelişi
Kasapoğlu'nun kitap stantlarını gezmesi
Kasapoğlu'nun ziyaretçilerle fotoğraf çektirmesi
Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl içinde 2'nci kez düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.
VİDEO: Bakan Kasapoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti