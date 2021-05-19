Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (1)

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Spor

Anıtkabir Türk Bayrağı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin aslanlı yolda yürümesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin merdivenden çıkması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mozale Saygı duruşu, İstiklal...

Anıtkabir

Türk Bayrağı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin aslanlı yolda yürümesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin merdivenden çıkması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mozale

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. (1)

Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (1)
Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (1)
Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (1)
Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sergey Lavrov Lale Karabıyık Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Arslan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (1) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 10:46:04. #1.13#

title