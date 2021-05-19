Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (1)

Anıtkabir Türk Bayrağı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin aslanlı yolda yürümesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin merdivenden çıkması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mozale Saygı duruşu, İstiklal...