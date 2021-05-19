Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (1)
Anıtkabir Türk Bayrağı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin aslanlı yolda yürümesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin merdivenden çıkması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mozale Saygı duruşu, İstiklal...
Türk Bayrağı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin aslanlı yolda yürümesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin merdivenden çıkması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mozale
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk