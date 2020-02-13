Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul etti (2)
Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in görüntüsü Salonda katılımcılardan görüntü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelmesi, selamlaşması Bakan Kasapoğlu'nun konuşması Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in konuşması Kasapoğlu'nun Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimlik...
Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in görüntüsü
Salonda katılımcılardan görüntü
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelmesi, selamlaşması
Bakan Kasapoğlu'nun konuşması
Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in konuşması
Kasapoğlu'nun Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını vermesi
Hediye takdimleri
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul etti. (2)