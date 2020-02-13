Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul etti (2)
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Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul etti (2)

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in görüntüsü Salonda katılımcılardan görüntü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelmesi, selamlaşması Bakan Kasapoğlu'nun konuşması Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in konuşması Kasapoğlu'nun Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimlik...

13.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:59
Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul etti (2)

oyuncusu 'in görüntüsü

Salonda katılımcılardan görüntü

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelmesi, selamlaşması

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in konuşması

Kasapoğlu'nun Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını vermesi

Hediye takdimleri

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul etti. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul etti (2)
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