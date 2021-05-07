Bakan Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takım kampını ziyaret etti
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Bakan Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takım kampını ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takım kampını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için Ankara'da kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret ederek, Ampute Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de yer alan 35 kulübe bakanlık olarak maddi destek verileceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için Ankara'da kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret ederek, Ampute Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de yer alan 35 kulübe bakanlık olarak maddi destek verileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Polonya'da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlanan milli takımı ziyaret etti.

Konakladıkları otelde sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, takımın çalışmaları hakkında sporculardan ve Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan detaylı bilgi aldı.

Spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destek verdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, Ampute Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de yer alan 35 kulübe maddi destek vereceklerini açıkladı. Destekle alakalı çalışmada sona gelindiğini belirten Bakan Kasapoğlu, her daim sporcuların yanında yer alacaklarını vurguladı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için milli takıma başarı dileklerini ileten Bakan Kasapoğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takım kampını ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takım kampını ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takım kampını ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Ampute Futbol Milli Takım kampını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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