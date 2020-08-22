Bakan Kasapoğlu Amacımız, uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak Bakan Kasapoğlu Amacımız, uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak (2)BAKAN KASAPOĞLU, PENALTI ATTI, MASA TENİSİ OYNADIGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova'daki programında tesisleri dolaştı.

Bakan Kasapoğlu Amacımız, uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak (2)

BAKAN KASAPOĞLU, PENALTI ATTI, MASA TENİSİ OYNADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova'daki programında tesisleri dolaştı. Yalova Atatürk Stadyumu'na gelen Bakan Kasapoğlu, burada beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu. Amatör sahalara da inen Bakan Kasapoğlu, burada antrenman yapan gençlerle sohbet ederek, penaltı atışı gerçekleştirdi. Tesisler hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, ardından Masa Tenisi Eğitim Merkezi'ne gelerek antrenman yapan sporcular ile sohbet etti. Sporcuclarla masa tenisi oynayan Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi'ne geçerek, Yalova Üniversitesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan 'Genç Ofis protokolü' imza törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova Üniversitesi'nin yanında yapılan yurt inşaatını da yakından inceledi. Bakan Kasapoğlu, Yalova'daki son programında Çiftlikköy Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA