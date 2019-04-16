Bakan Kasapoğlu: "Amacımız Her Gencin Geleceğe Daha Güçlü Hazırlanması"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amaçlarının her gencin geleceğe daha güçlü hazırlanması olduğunu belirterek, "Bunun için de gençlerimize her türlü imkanı sunmak istiyoruz." dedi.

Kasapoğlu, beraberindeki Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Procter&Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Kasapoğlu, ziyaretteki konuşmasında, Gaziantep'te olmanın her zaman kendisine mutluluk ve enerji verdiğini söyledi.

Fatma Şahin'i yeniden başkanlığa seçilmesinden dolayı kutlayan Kasapoğlu, başarılarla dolu geçen bir dönemin ardından halkın yeniden görev vermesiyle Gaziantep'te daha iyi işlerin ortaya konacağına inandığını kaydetti.

Kasapoğlu, Gaziantep için bakanlık olarak her zaman göreve hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz aylarda çok önemli bir proje paketini Gaziantep için imzaladık. Bu kapsamda yaklaşık 150 milyon liralık sportif yatırımı Gaziantep için hayata geçirdik. Bugün o yatırım kararlarının bir kısmının ihale edildiğini görüyorum. En kısa sürede bunların temelini atmaya da geleceğiz. Biz Gaziantep'in yabancısı değiliz. Yıl sonuna kadar bu tesisleri, Gaziantep'in genç ve kadınlarının hizmetine sunacağız. Gaziantep, bölgenin sporda marka şehri olacak. Sportif kalkınmanın sembollerinden biri olacağız. Çünkü Gaziantep gençlik potansiyeli açısından çok önemli hazineye sahip. Biz de gençliğimizin değerini ortaya çıkarmak, gençlerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak ve buradan şampiyonlar çıkarmak adına çalışmalara devam edeceğiz. Çıtayı çok daha yukarılara taşıyacağız."

"Gençlerimize her türlü imkanı sunmak istiyoruz"

Bugüne kadar hayata geçirilen projeleri daha farklı boyutlara taşımak istediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Amacımız her gencin geleceğe daha güçlü hazırlanması. Bunun için de gençlerimize her türlü imkanı sunmak istiyoruz. Biz Gaziantep'teki avantajı sinerjiye dönüştürmek istiyoruz. Gaziantep'te hayata geçireceğimiz tesisleri, uluslararası organizasyonlarla doldurmayı hedefliyoruz. Olimpik noktada çalışmalar gerçekleştireceğiz. Çok kısa sürede Gaziantep'ten sportif başarının dalga dalga yükseleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise spor kenti olma noktasında önemli çalışmaların hayata geçirildiğini, bu anlamda Bakan Kasapoğlu'nun da önemli destekleri olduğunu ifade etti.

Spor altyapısının güçlendirilmesi için son 6 ayda büyük bir ivme yakalandığını, bugün itibarıyla 10 spor salonu ve 15 yüzme havuzunun ihalesini yaptıklarını aktaran Şahin, seçim kampanyalarında gençlik ve spor üzerine odaklandıklarını, halkın da bunları takdir ederek önemli bir oy oranıyla görev yetkisi verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA