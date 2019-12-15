Bakan Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı delege seçiminde oy kullandı

15.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:52

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı delege seçiminde oy kullandı.

AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı binasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kullandığı, Sakarya'da üretilen hibrit model makam aracıyla gelen Kasapoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, herkesin emekle, gayretle, heyecanla kongre sürecini sonraki aşamaya taşımak için çalıştığını söyledi.

"Davamız kutlu bir dava." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Davanın her bir neferi, her bir birey, makamı, rütbesi, görevi ne olursa olsun, bizim için kutsaldır, önemlidir. Bu önemli davada sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle, biz yüz metre değil, maraton koşucusuyuz. Hırslarımızla, yanlış düşüncelerle, duygularla değil, inancımızla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Teşkilatta şahit olduğu heyecan ve dinamizmle, bu kutsal davanın yolunun ne kadar aydınlık, önünün ne kadar açık olduğunu bir kez daha gördüğünü vurgulayan Kasapoğlu, "Kongre sürecimizde yenilenerek, güçlenerek, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 18 yılda ülkemizde çoğulculuğu, demokrasiyi en güzel şekilde ortaya koyan, hizmet anlayışıyla demokrasiyi içselleştiren, demokrasi ruhunu tüm örgütüyle, tüm çalışanlarıyla, teşkilatıyla, milletvekiliyle, kabinesiyle ortaya koyan bir partiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin demokrasi bilinci ve çoğulculuk kavramı açısından dünya literatüründe de ayrı yeri olduğunu düşündüğünü dile getiren Kasapoğlu, "İnşallah yine bir ve beraber olarak, sen ben duygusuyla değil, biz anlayışıyla güçlü Türkiye ve güçlü yarınlar için, sadece bu ülkenin değil insanlığın selameti için, adalet duygumuzla, hukuk anlayışımızla, gayretle üretken olmak, hizmet etmek sevdasıyla yarınlara yürüyeceğiz. Gerek delege seçimlerimizin, gerek bundan sonraki sürecimizin ve sonda da kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bereket temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA