Bakan Kasapoğlu Afyonkarahisar'da değerlendirme toplantısına katıldı
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Bakan Kasapoğlu Afyonkarahisar'da değerlendirme toplantısına katıldı

Bakan Kasapoğlu Afyonkarahisar'da değerlendirme toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Afyonkarahisar'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Afyonkarahisar'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Afyonkarahisar Valilisi Gökmen Çiçek'i ziyaret ettikten sonra özel bir kuruma ait toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesi AK Parti Gençlik Kolları üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, gençlerle fotoğraf çekindi. Daha sonra toplantı salonuna geçen Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Vali Gökmen Çiçek ve kurum müdürleri istişarelerde bulundular. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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