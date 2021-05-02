SPOR Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da
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SPOR Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da

SPOR Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'daAli Fuat GÜÇLÜERAFYONKARAHİSAR, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi.

SPOR Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da

Ali Fuat GÜÇLÜERAFYONKARAHİSAR, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Kasapoğlu, Valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada Afyonkarahisar'ın gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacaklarını açıkladı.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, ilk olarak Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar spor turizmi açısından ülkemizin önemli destinasyonlarından birisi. Bilindiği üzere 60'a yakın branş var bakanlık olarak desteklediğimiz ve çalıştığımız. Afyonkarahisar da bunlar için çok uygun bir kentimiz. Hem spor turizmi hem de sporcu potansiyeli ile birbirinden değerli gençlerinin daha donanımlı şekilde yarınlara hazırlanması noktasında gençlik merkezlerinde, yurtlarda ve Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençleri ağırlayacak gençlik kamplarımızda inşallah, Afyonkarahisar'ın gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacağız dedi.

Bakan Kasapoğlu, Valilik ziyaretinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına geçti. Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra il değerlendirme toplantısına katıldı.

SPOR Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da
SPOR Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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