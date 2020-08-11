Bakan Kasapoğlu, Adalar'da temaslarda bulundu
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Bakan Kasapoğlu, Adalar'da temaslarda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un Adalar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Adalar'da temaslarda bulundu
11.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:52

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un Adalar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu; Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'daki ziyaretlerinde futbol sahaları ve su sporları kulüplerini inceledi.

İlk durağı Kınalıada olan Kasapoğlu, adaya geliş yolunda, heyetin seyahat ettiği teknenin kaptan koltuğuna oturdu ve tekne kullandı. Kınalıada'da Taksim Spor Kulübü yöneticileriyle buluşan Kasapoğlu, ardından esnafla bir araya geldi ve sporcu gençlerle de yakından ilgilendi. Gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, sporculara kitap hediye etti.

Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Emre Burçkin ile de bir araya gelen Bakan Kasapoğlu kulüp çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Burçkin tarafından Bakan Kasapoğlu'na Kınalıada Su Sporları Kulübünün fahri üyelik belgesi takdim edildi.

Kınalıada'da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Kasapoğlu, ada halkıyla, gençlerle ve sporcularla bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Pırıl pırıl gençlerimizin yarınlarına yönelik adalardaki yatırımlarımızı bugün inceledik, istişarelerde bulunduk. Adalar'daki hem gençlerimizi hem sporcularımızı hem de tüm Adalar halkını ilgilendiren yarınlara yönelik çalışmalarımızı, inşallah daha güçlü şekilde devam ettireceğiz." diye konuştu.

İkinci durak Burgazada

Bakan Kasapoğlu'nun Adalar çıkarmasında ikinci durağı Burgazada oldu.

Esnaf ziyaretinin ardından bisiklet turuna katılan Kasapoğlu, Adalar Su Sporları Kulübünü de ziyaret etti. Spor kulüplerinin sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, Adalar'a yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kasapoğlu spor kulüplerindeki incelemelerinden sonra Galatasaray'ın efsane kaptanı Uğur Köken ile bir araya geldi.

Heybeliada'da da Su Sporları Kulübünü ve Çam Limanı Sahası'nı gezen Kasapoğlu'nun son durağı Büyükada oldu.

Büyükada'da önce esnaf ve vatandaşlarla buluşan Bakan Kasapoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Esnaf ve ada sakinleri ile sohbet eden Kasapoğlu, ziyaret ettiği alanlarda çocuklara da kitap dağıttı.

Lefter Küçükandonyadis ve Kostas Kasapoğlu'nun kabrine ziyaret

Bakan Kasapoğlu Adalar'da, Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis ve "Penaltıcılar Kralı" unvanlı İstanbulsporlu Kostas Kasapoğlu'nun kabrini de ziyaret etti. Kabir ziyareti sırasından Bakan Kasapoğlu'na Küçükandonyadis'in damadı Ömer Katmer de eşlik etti.

Kabir ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Letfer Küçükandonyadis'in Türk spor tarihinde ve futbolunda çok önemli izleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz de bugün adalardaki ziyaretlerimizde spor odaklı bir çalışma gerçekleştirdik. 'Ordinaryüs'ü, Lefter'i ziyaret etmeden de gidemezdik. Kendisinin, futbolumuza kazandırdıklarını hem biz bileceğiz hem de gençlerimiz çok iyi bilecek. Bizler de onu minnetle anmaya devam edeceğiz. Spor çok yönlü, pek çok anlamda sosyal etkileri olan bir olgu. Lefter, yaşam boyu spor tarzıyla milli takımımızı başarıyla temsil eden çok önemli bir sporcu. Özellikle gençlerimiz için bugünlerin ve yarınların sporcuları için sembol olan önemli bir isim."

Kaynak: AA

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